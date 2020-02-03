Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'yı ifşa etti! İşte Martha'nın çok konuşulan görüntüsü
Acun Ilıcalı yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile Amerika'daki Super Bowl finalinde görüntülendi. Acun Ilıcalı bu seyahatiyle ilgili sosyal medya hesabından bol miktarda paylaşım yaptı, ancak kimse yanında biri olduğunu anlamadı. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'yı ele veren isim ise dünyaca ünlü yemek programı sunucusu Martha Stewart oldu. Super Bowl finalinde selfie çekip sosyal medya hesabından paylaşan Martha, böylece Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra adı kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile anılan Acun Ilıcalı'yı ifşa etmiş oldu. İşte Acun Ilıcalı ile Çağla Ayça Altunkaya aşkının belgesi!
Geçtiğimiz ay O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında dans ederken görüntülenen Çağla Ayça Altunkaya, bu kez de Amerika'da Acun Ilıcalı'nın yanında kameralara yansıdı. Geçtiğimiz yaz motosiklette görülen çift, bu kez Amerika'daki Super Bowl finalinde görüntülendi. Acun Ilıcalı bu seyahatiyle ilgili sosyal medya hesabından bol miktarda paylaşım yaptı, ancak kimse yanında biri olduğunu anlamadı. Ta ki dünyaca ünlü yemek programı sunucusu Martha Stewart, selfie çekene kadar...