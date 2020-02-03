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Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'yı ifşa etti! İşte Martha'nın çok konuşulan görüntüsü

Acun Ilıcalı yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile Amerika'daki Super Bowl finalinde görüntülendi. Acun Ilıcalı bu seyahatiyle ilgili sosyal medya hesabından bol miktarda paylaşım yaptı, ancak kimse yanında biri olduğunu anlamadı. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'yı ele veren isim ise dünyaca ünlü yemek programı sunucusu Martha Stewart oldu. Super Bowl finalinde selfie çekip sosyal medya hesabından paylaşan Martha, böylece Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra adı kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile anılan Acun Ilıcalı'yı ifşa etmiş oldu. İşte Acun Ilıcalı ile Çağla Ayça Altunkaya aşkının belgesi!

03.02.2020 14:15 - Son Güncelleme: 03.02.2020 14:15
Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'yı ifşa etti! İşte Martha'nın çok konuşulan görüntüsü

Geçtiğimiz ay O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında dans ederken görüntülenen Çağla Ayça Altunkaya, bu kez de Amerika'da Acun Ilıcalı'nın yanında kameralara yansıdı. Geçtiğimiz yaz motosiklette görülen çift, bu kez Amerika'daki Super Bowl finalinde görüntülendi. Acun Ilıcalı bu seyahatiyle ilgili sosyal medya hesabından bol miktarda paylaşım yaptı, ancak kimse yanında biri olduğunu anlamadı. Ta ki dünyaca ünlü yemek programı sunucusu Martha Stewart, selfie çekene kadar...

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Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'yı ifşa etti! İşte Martha'nın çok konuşulan görüntüsü

AŞKI SELFİE BELGELEDİ!

Ünlü sunucunun Amerikan futbolu müsabakası sırasında çektiği bir selfiede, Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya'nın finali baş başa izlemeye gittiği görüldü. Böylece Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın ilişkisi belgelendi.

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'yı ifşa etti! İşte Martha'nın çok konuşulan görüntüsü

Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya estetiksiz haliyle herkesi şoke etti. Super Bowl'da Acun Ilıcalı ile görüntülenen Çağla Ayça Altunkaya sosyal medya kullanıcıları tarafından mercek altına alındı.

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'yı ifşa etti! İşte Martha'nın çok konuşulan görüntüsü

Geçtiğimiz yıl flaş bir kararla Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı, 20 yaşındaki Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açtı. Altunkaya'nın TV8'deki O Ses Türkiye programının yılbaşı özel gösteriminde dans ederken görüntülenmesi ikilinin birlikte olduğunu kanıtladı.

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'yı ifşa etti! İşte Martha'nın çok konuşulan görüntüsü

Bu aşkın ardından Altunkaya, ilgileri üzerine çekti. Instagram hesabındaki fotoğrafları didik didik edilen Altunkaya'nın estetiksiz halini görenler genç kadının değişimine şaşırdı.

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