Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'yı ifşa etti! İşte Martha'nın çok konuşulan görüntüsü

Acun Ilıcalı yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile Amerika'daki Super Bowl finalinde görüntülendi. Acun Ilıcalı bu seyahatiyle ilgili sosyal medya hesabından bol miktarda paylaşım yaptı, ancak kimse yanında biri olduğunu anlamadı. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'yı ele veren isim ise dünyaca ünlü yemek programı sunucusu Martha Stewart oldu. Super Bowl finalinde selfie çekip sosyal medya hesabından paylaşan Martha, böylece Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra adı kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile anılan Acun Ilıcalı'yı ifşa etmiş oldu. İşte Acun Ilıcalı ile Çağla Ayça Altunkaya aşkının belgesi!

03.02.2020 14:15 - Son Güncelleme: 03.02.2020 14:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





