Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil saten elbisesiyle çok konuşuldu! Melisa Şenolsun kimdir?

MELİSA ŞENOLSUN'UN OYUNCULUĞA BAŞLAMA HİKAYESİ!

Daha 6 yaşındayken, ablasının yıl sonu gösterisini en ön sıradan izlerken ışıkların ve sahnenin büyüsünden etkileniyor ve tiyatroya başlama kararı alıyor.