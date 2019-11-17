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Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil saten elbisesiyle çok konuşuldu! Melisa Şenolsun kimdir?

Melisa Şenolsun, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken genç ünlüler arasında. 23 yaşındaki Melisa Şenolsun, 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali kapanış törenine yeşil saten elbisesiyle damga vurdu. Hollywood'un sinemanın kalbi olduğuna vurgu yaparak, destek olmak için katıldığı festivalin uzun yıllar sürmesini dileyen Melisa Şenolsun, derin dekolteli yeşil saten elbisesiyle magazin gündemine bomba gibi oturdu. Daha 6 yaşındayken, ablasının yıl sonu gösterisini en ön sıradan izlerken ışıkların ve sahnenin büyüsünden etkilenen ve tiyatroya başlama kararı alan Melisa Şenolsun kimdir?

17.11.2019 13:14 - Son Güncelleme: 17.11.2019 13:28
Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil saten elbisesiyle çok konuşuldu! Melisa Şenolsun kimdir?

Melisa Şenolsun, derin dekolteli ve iç çamaşırsız giydiği yeşil saten elbisesiyle 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne damga vurdu.

Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil saten elbisesiyle çok konuşuldu! Melisa Şenolsun kimdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğinde düzenlenen 92'nci Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar adayı 'Bağlılık Aslı' filmi gösterildi.

Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil saten elbisesiyle çok konuşuldu! Melisa Şenolsun kimdir?

Festivalin uzun yıllar sürmesini dileyen Şenolsun, derin yırtmaçlı ve sırt dekolteli iddialı elbisesiyle gündem oldu.

Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil saten elbisesiyle çok konuşuldu! Melisa Şenolsun kimdir?

MELİSA ŞENOLSUN'UN OYUNCULUĞA BAŞLAMA HİKAYESİ!

Daha 6 yaşındayken, ablasının yıl sonu gösterisini en ön sıradan izlerken ışıkların ve sahnenin büyüsünden etkileniyor ve tiyatroya başlama kararı alıyor.

Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil saten elbisesiyle çok konuşuldu! Melisa Şenolsun kimdir?

Böylece oyunculuk için küçük yaşta büyük bir adım atmış oluyor...

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