Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil saten elbisesiyle çok konuşuldu! Melisa Şenolsun kimdir?
Melisa Şenolsun, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken genç ünlüler arasında. 23 yaşındaki Melisa Şenolsun, 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali kapanış törenine yeşil saten elbisesiyle damga vurdu. Hollywood'un sinemanın kalbi olduğuna vurgu yaparak, destek olmak için katıldığı festivalin uzun yıllar sürmesini dileyen Melisa Şenolsun, derin dekolteli yeşil saten elbisesiyle magazin gündemine bomba gibi oturdu. Daha 6 yaşındayken, ablasının yıl sonu gösterisini en ön sıradan izlerken ışıkların ve sahnenin büyüsünden etkilenen ve tiyatroya başlama kararı alan Melisa Şenolsun kimdir?
17.11.2019 13:14
- Son Güncelleme: 17.11.2019 13:28
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