Neler Oluyor Hayatta'da kriz! Seda Akgül’den şok Hakan Ural açıklaması: Böyle insanlardan uzak durmak lazım
Neler Oluyor Hayatta programında yaşanan ayrılık şoke etti. Bir süredir Kanal D ekranlarında Hakan Ural ile birlikte sunduğu Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldığını duyuran Seda Akgül, kararıyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan ayrılık açıklaması yapan Seda Akgün yapımcısı ve partneri olan Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural hakkında olay ifadeler kullandı. Peki Seda Akgül Neler Oluyor Hayatta programından neden ayrıldı? İşte Seda Akgül'ün sosyal medyadan yaptığı o açıklama...
Oyuncu Hakan Ural'la birlikte sunduğu sabah programını sürpriz bir kararla bırakan Seda Akgül, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrılık kararı merak edilen sunucu, Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu.
İşte Seda Akgül'ün sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı o açıklama:
"UZAK DURMAK LAZIM"
"Neler Oluyor hayatta programından ayrılma nedenim, programın yapımcılığını üstlenen Bloom Medya'nın patronu Uygar Ataş'ın programı bırakması ve benim sözleşmemin o şirketle olmasıdır. Şu anda ne partnerim, ne de eski patronumla herhangi bir bağım veya dostluğum kalmamıştır. Keyfi sebeplerden ve kişisel hırslardan dolayı ekmek parası ile oynayabilen insanlardan uzak durmak lazımdır.
Kötülüğümü isteyenlere en güzel cevap; TRT sınavı ile başlayan, 22 yıllık meslek hayatımda eğitimim, başarılarım, insan ilişkilerim, ekrana saygım ve tecrübemdir. Her şeyden önce beni kalplerinde ve evlerinde misafir eden izleyicilerim gelir. Bundan sonra eğitim, konuşma tarzı , tavır ve saygı kavramlarını bilen… Kendi tecrübe, bilgi ve insanlık anlayışıma yakın meslektaşlarımla ve işverenlerle çalışmak dileğiyle. Hepinizi seviyorum…"
"Ekmekle oynayanın, ekmeği olmaz… Bugüne kadar hep ayıpsız ayrılıklar yaşadım. Artık ayıpları olanlar düşünsün… Kanal D'yi tenzih ederim… Daha özgür, mutlu, saygılı ve sevgili projelerde buluşmak dileğiyle… Dostunuzu dost ilan edin, arkanızdan kuyu kazanların dostunuz gibi görünmesine müsaade etmeyin. En büyük zararı onlar verir. Basit bir veda ile ayrılabileceğim, çok saygı duyduğum ve yıllarımı verdiğim kanaldan henüz orada 3 aydır iş yapmakta olan insanların başarısızlığını yine ben ödemek zorunda kaldım ilk kez hakkım helal değil"