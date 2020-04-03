Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural bakın kiminle eyliymiş!

Henüz 14 yaşındayken dans etmeye başlayan sarı saçlı, mavi gözlü bebek gibi bir genç kız, hatta çocuktur Sibel Can. Babası da müzisyen olduğu için sahnelerle tanışması belki de bu yüzden biraz erken oldu. Güzelliği ve dansı ile dikkat çeken Sibel Ca'ın Orhan Gencebay ile tanışması ise assolistliğe hızlı ve başarılı bir giriş yapmasına neden oldu. Şöhret basamaklarını bir bir tırmanan Sibel Can, henüz 17 yaşındayken delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi.