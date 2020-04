Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural bakın kiminle eyliymiş!

Sibel Can bu evlilikten Melisa Ural ve Engin Can Ural adında iki çocuk dünyaya getirdi. Şimdilerde Neler Oluyor Hayatta programı ile ekranlara çıkan Hakan Ural'ın 2005 yılında evlendiği Ezgi Can Ural'dan da Gisella adında bir kızı bulunuyor. İşte Neler Oluyor Hayatta programının yapımcısı ve sunucusu olan Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural ve kızı Gisella...

