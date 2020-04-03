Haberler Galeri Magazin Ezgi Eyüboğlu spor yaptı, herkes evi inceledi! İşte Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in saray yavrusu...

Ezgi Eyüboğlu spor yaptı, herkes evi inceledi! İşte Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in saray yavrusu...

Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, 2018 yılında Şişli-Esentepe'de bulunan lüks bir rezidanstan, 2+1 ve yaklaşık 250 metrekare olan daire satın almıştı. 'Para ve yatırım işleri ile Oğulcan ilgileniyor, ben de ondan harçlık alıyorum' diyen Seda Sayan'ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu resmen aileye girdi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin babası Sinan Engin ile tanışan oyuncu, son olarak Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif Engin'in doğum gününü kutladı. Ancak her şey tüm bunlarla sınırlı değil, Eyüboğlu, koronavirüs günlerini de sevgilisinin evinde geçiriyor. Öyle ki spor yaparken çekildiği fotoğrafları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

03.04.2020 13:57 - Son Güncelleme: 03.04.2020 14:20
Ezgi Eyüboğlu spor yaptı, herkes evi inceledi! İşte Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in saray yavrusu evi...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikilinin evlenecekleri bile iddia edilmişti. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeni ile Oğulcan Engin'in evinde vakit geçiren çiçeği burnunda çiftin ilişkisinde neler oluyor?

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Ezgi Eyüboğlu spor yaptı, herkes evi inceledi! İşte Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in saray yavrusu evi...

Meslektaşı Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra Oğulcan Engin ile birliktelik yaşayan Ezgi Eyüpoğlu, aşk sarhoşu... Korona virüs nedeniyle Oğulcan Engin ile karantina günlerini evde geçiren ünlü isim, erkek arkadaşının ailesiyle tanıştı.

Ezgi Eyüboğlu spor yaptı, herkes evi inceledi! İşte Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in saray yavrusu evi...

Sevgilisinin babası Sinan Engin ile geçtiğimiz haftalarda tanışan Ezgi Eyüpoğlu bu kez Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif Engin'in doğum gününü kutladı. Virüs nedeniyle sokak ortasında Elif Engin'e pasta kesen ünlü çiftin o anlarını Elif Engin sosyal medya hesabından paylaştı. Çift, kendilerine balkondan bakan Elif Engin'in pastasını birlikte üfledi.

Ezgi Eyüboğlu spor yaptı, herkes evi inceledi! İşte Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in saray yavrusu evi...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in evinde kalan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, spor yaparken sevgilisine fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ezgi Eyüboğlu spor yaptı, herkes evi inceledi! İşte Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in saray yavrusu evi...

Ezgi Eyüboğlu'nun Instagram'dan "Bir yerden başlamak lazım. Temiz bir nefes için" notuyla paylaştığı fotoğraftaki evin Oğulcan Engin'e ait olup olmadığını merak eden hayranları, fotoğrafı didik didik arasa da Engin'e ait bir detay bulamamıştı.

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