Haberler Galeri Magazin Ezgi Eyüboğlu spor yaptı, herkes evi inceledi! İşte Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in saray yavrusu...

Ezgi Eyüboğlu spor yaptı, herkes evi inceledi! İşte Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in saray yavrusu...

Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, 2018 yılında Şişli-Esentepe'de bulunan lüks bir rezidanstan, 2+1 ve yaklaşık 250 metrekare olan daire satın almıştı. 'Para ve yatırım işleri ile Oğulcan ilgileniyor, ben de ondan harçlık alıyorum' diyen Seda Sayan'ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu resmen aileye girdi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin babası Sinan Engin ile tanışan oyuncu, son olarak Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif Engin'in doğum gününü kutladı. Ancak her şey tüm bunlarla sınırlı değil, Eyüboğlu, koronavirüs günlerini de sevgilisinin evinde geçiriyor. Öyle ki spor yaparken çekildiği fotoğrafları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

03.04.2020 13:57 - Son Güncelleme: 03.04.2020 14:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





