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Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural bakın kiminle evliymiş... İşte Hakan Ural'ın herkesin merak ettiği eşi Ezgi Can Ural...

Henüz 14 yaşındayken dans etmeye başlayan sarı saçlı, mavi gözlü bebek gibi bir genç kız, hatta çocuktur Sibel Can. Babası da müzisyen olduğu için sahnelerle tanışması belki de bu yüzden biraz erken oldu. Güzelliği ve dansı dillerden dile dolaşırken bir gece Nükhet Duru tarafından sahnede izlenmiş ve keşfedilme hikayesi başladı. Sonrasında Orhan Gencebay ile tanışması ise assolistliğe hızlı ve başarılı bir giriş yapmasına sebep oldu. Şöhret basamaklarını bir bir tırmanan Sibel Can, henüz 17 yaşındayken delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Sibel Can bu evlilikten Melisa Ural ve Engin Can Ural adında iki çocuk dünyaya getirdi. Sibel Can'ın kızı Melisa şu an 25 yaşında, abisi Engin Can ise 27 yaşında. Ancak Hakan Ural'ın 2005 yılında evlendiği Ezgi Can Ural'dan da Gisella adında bir kızı bulunuyor. İşte Herkesin merak ettiği Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural ve kızı Gisella...

24.11.2019 14:46 - Son Güncelleme: 24.11.2019 14:46
Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural bakın kiminle evliymiş... İşte Hakan Ural'ın herkesin merak ettiği eşi Ezgi Can Ural...

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural, son günlerde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Hakan Ural'ın kızı Gisella'yı görenler annesini merak ediyordu. İşte Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural...

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural bakın kiminle evliymiş... İşte Hakan Ural'ın herkesin merak ettiği eşi Ezgi Can Ural...

KEREM BÜRSİN VE SEVGİLİSİ MELİSA ŞENOLSUN

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Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural bakın kiminle evliymiş... İşte Hakan Ural'ın herkesin merak ettiği eşi Ezgi Can Ural...

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural bakın kiminle evliymiş... İşte Hakan Ural'ın herkesin merak ettiği eşi Ezgi Can Ural...

ARAS BULUT İYNEMLİ VE SEVGİLİSİ BİGE ÖNAL

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural bakın kiminle evliymiş... İşte Hakan Ural'ın herkesin merak ettiği eşi Ezgi Can Ural...

AKIN AKINÖZÜ VE SEVGİLİSİ SANDRA PESTEMALCIYAN

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