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İbrahim Tatlıses'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı: Benim hiç öğretmenim olmadı ama...

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından çeşitli mesajlar yayınladı. İbrahim Tatlıses'in Instagram paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. 67 yaşındaki İbrahim Tatlıses, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına, "Benim hiç öğretmenim olmadı ama nice öğretmenler, nice öğrencileri yetiştirdi bu okulda çok şükür... Öğretecek kimsem olmadı, belkide o yüzden öğrenmeye çok hevesim oldu... Öğretmenlerimizin kıymetini bilelim. Tüm Öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, hepsine saygı ve sevgilerimi yolluyorum." yorumunda bulundu. İşte ünlü isimlerden 24 Kasım paylaşımları...

24.11.2019 16:18 - Son Güncelleme: 24.11.2019 17:07
İbrahim Tatlıses'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı: Benim hiç öğretmenim olmadı ama...

Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. İşte o paylaşımlar....

İbrahim Tatlıses'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı: Benim hiç öğretmenim olmadı ama...

NURETTİN SÖNMEZ

İbrahim Tatlıses'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı: Benim hiç öğretmenim olmadı ama...

SEDEF AVCI

İlkokul demek hayata ilk atıldığın yer demek. Mümkün mü okula ilk gittiğin günleri unutmak. Ya da öğretmenini. Tabi ki değil. Bana kattıkların için sana minnet borçluyum canim öğretmenim.

İbrahim Tatlıses'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı: Benim hiç öğretmenim olmadı ama...

Ne şanslıyım ki yıllar sonra muhteşem kızların sayesinde bugün seninle eski günleri andık. Seni çok seviyorum. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.

İbrahim Tatlıses'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı: Benim hiç öğretmenim olmadı ama...

AZRA AKIN

Sevgili annelerim Ayda Akın Kartal, Seniye Koru ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

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