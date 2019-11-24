İbrahim Tatlıses'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı: Benim hiç öğretmenim olmadı ama...

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından çeşitli mesajlar yayınladı. İbrahim Tatlıses'in Instagram paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. 67 yaşındaki İbrahim Tatlıses, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına, "Benim hiç öğretmenim olmadı ama nice öğretmenler, nice öğrencileri yetiştirdi bu okulda çok şükür... Öğretecek kimsem olmadı, belkide o yüzden öğrenmeye çok hevesim oldu... Öğretmenlerimizin kıymetini bilelim. Tüm Öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, hepsine saygı ve sevgilerimi yolluyorum." yorumunda bulundu. İşte ünlü isimlerden 24 Kasım paylaşımları...

24.11.2019 16:18 - Son Güncelleme: 24.11.2019 17:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





