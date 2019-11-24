Jean Claude Van Damme son haliyle herkesi şaşırttı! İşte aksiyon filmlerinin unutulmaz ismi Van Damme

Aksiyon filmlerindeki atletik görüntüsüyle tanınan 58 yaşındaki Jean Claude Van Damme'ın yıllara teslim olmaya hiç niyeti yok. Jean-Claude Van Damme'nin asıl adı "Jean-Claude Camille Francois Van Varenberg"dir. 18 Ekim 1960 tarihinde Belçika'nın başşehri Brüksel'e bağlı Sint-Agatha Berchem adındaki bir yerleşim yerinde doğmuştur. Çocukluk ve gençlik yılları bu şehirde geçti. Çiçekçilik yapan babasının adı Eugene Van Varenberg, annesinin adı Eliana Van Varenberg'dir. Esnekliğini sağlamak için 5 yıl klasik bale eğitimi aldı. 16 yaşında okulu bıraktı. Uzun yıllar karete öğrenmek için çalışmalar yaptı. Brüksel'de bir spor salonu açtı, ve daha sonra spor salonunu satarak Amerika'ya Los Angeles'a yerleşir. Hollywood yapımcılarının birine karate şovu yaparak Kan sporu filminde başrol kapmıştır. Kan Sporu filmiyle şöhreti yakaladı. İşte ünlü oyuncu Jean Claude Van Damme'ın son hali.

24.11.2019 14:04 - Son Güncelleme: 24.11.2019 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





