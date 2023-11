Sibel Can'ın 3 numarası Emir Aksüt büyüdü koca adam oldu! Yakışıklı mı yakışıklı aslan gibi bir delikanlı! İşte Emir Aksüt'ün son hali

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan ve çok genç yaşta şöhreti yakalayan Sibel Can, özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. 11 yıl evli kaldığı Hakan Ural'dan Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olan şarkıcı, 2000 senesinde Sulhi Aksüt ile evlenen ve Emir adını verdiği oğlunu kucağına aldı. 2010'da Sulhi Aksüt ile boşanan Sibel Can, çocuklarının paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Emir Aksüt önceki gün yeni bir paylaşım yaptı. Son haliyle dikkat çeken Aksüt'ün paylaşımına Sibel Can ve abla Melisa Ural'dan yorum gecikmedi.