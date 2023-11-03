Sibel Can'ın 3 numarası Emir Aksüt büyüdü koca adam oldu! Yakışıklı mı yakışıklı aslan gibi bir delikanlı! İşte Emir Aksüt'ün son hali

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan ve çok genç yaşta şöhreti yakalayan Sibel Can, özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. 11 yıl evli kaldığı Hakan Ural'dan Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olan şarkıcı, 2000 senesinde Sulhi Aksüt ile evlenen ve Emir adını verdiği oğlunu kucağına aldı. 2010'da Sulhi Aksüt ile boşanan Sibel Can, çocuklarının paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Emir Aksüt önceki gün yeni bir paylaşım yaptı. Son haliyle dikkat çeken Aksüt'ün paylaşımına Sibel Can ve abla Melisa Ural'dan yorum gecikmedi.
1 Ağustos 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sibel Can, herkesin dilinden düşürmediği birçok şarkıya imzasını attı.
Sahnelerin tozunu attıran Sibel Can, bu dönemde Hakan Ural'a sırılsıklam aşık oldu ve Zerrin Özer'in evinde nikah masasına oturdu. Sibel Can'ın Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olduğu bu evlilik 11 yıl sürdü.
Bu evlilikten Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getiren Can, Hakan Ural'dan 1999 yılında ayrıldı. Bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi.