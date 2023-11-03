Ünlü oyuncu Barış Kılıç'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. 45 yaşındaki Kılıç'ın 16 yıl önce evlendiği eşini görenler ise hayran kaldı. Oyuncunun sır gibi sakladığı eşi hakkında verdiği röportajlar bir kez daha gündem olurken ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı. İşte Barış Kılıç'ın gözünden sakındığı biricik eşi...
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Barış Kılıç'ın ailesi merak konusu oldu.
Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren ünlü oyuncunun özellikle karısı merak edilip araştırıldı.
Oyuncunun sır gibi sakladığı eşi hakkında verdiği röportajlar ise bir kez daha gündem oldu.