16 yıllık büyük aşk! Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! “Öpüşme sahnelerinde gözlerini kapatıyordu” demişti...

Ünlü oyuncu Barış Kılıç'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. 45 yaşındaki Kılıç'ın 16 yıl önce evlendiği eşini görenler ise hayran kaldı. Oyuncunun sır gibi sakladığı eşi hakkında verdiği röportajlar bir kez daha gündem olurken ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı. İşte Barış Kılıç'ın gözünden sakındığı biricik eşi...