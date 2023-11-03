PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

54 yaşındaki Jennifer Lopez güzellik sırrını böyle açıkladı "Gece yatağa girdiğimde..." Fiziğiyle genç kızları cebinden çıkarıyor

Geçtiğimiz yıl hayatının aşkı Ben Affleck ile evlenen 54 yaşındaki Jennifer Lopez'den güzellik itirafları... İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziği ile göz kamaştıran Lopez'in paylaşımları görenleri şaşkına çeviriyor. Genç kızlara meydan okuyan Jennifer Lopez ayrıca oyuncu eşi Ben Affleck ile olan ilişkisi haqkkında da açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 15:45 Güncelleme 03 Kasım 2023, 15:45
54 yaşındaki Jennifer Lopez güzellik sırrını böyle açıkladı Gece yatağa girdiğimde... Fiziğiyle genç kızları cebinden çıkarıyor 1

Jennifer Lopez sadece müzik kariyeriyle değil, aynı zamanda oyunculuk ve dans yeteneğiyle de dünya genelinde hayranlık uyandıran bir isim.

54 yaşındaki Jennifer Lopez güzellik sırrını böyle açıkladı Gece yatağa girdiğimde... Fiziğiyle genç kızları cebinden çıkarıyor 2

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü aktör Ben Affleck, 20 yıl sonra barışmış ve Temmuz 2022'de Las Vegas'ta gerçekleşen sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

54 yaşındaki Jennifer Lopez güzellik sırrını böyle açıkladı Gece yatağa girdiğimde... Fiziğiyle genç kızları cebinden çıkarıyor 3

Çift, bir ay sonra ise görkemli bir düğün yapmıştı.

SON DAKİKA