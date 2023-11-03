54 yaşındaki Jennifer Lopez güzellik sırrını böyle açıkladı "Gece yatağa girdiğimde..." Fiziğiyle genç kızları cebinden çıkarıyor

Geçtiğimiz yıl hayatının aşkı Ben Affleck ile evlenen 54 yaşındaki Jennifer Lopez'den güzellik itirafları... İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziği ile göz kamaştıran Lopez'in paylaşımları görenleri şaşkına çeviriyor. Genç kızlara meydan okuyan Jennifer Lopez ayrıca oyuncu eşi Ben Affleck ile olan ilişkisi haqkkında da açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.