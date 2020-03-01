Sibel Can'dan sonra kızı da... İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'dan çok konuşulan poz!
Sibel Can, albüm çalışması için geçtiğimiz günlerde stüdyoya girdi. Stüdyo çıkışı makyajsız haliyle gazetecilere yakalanan Sibel Can, yüzünü her ne kadar saklamaya çalışsa da başarılı olamadı. Yaşına rağmen fit görüntüsü ve güzelliği ile dikkat çeken 49 yaşındaki sanatçı,sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Annesinin sosyal medya hesaplarını yöneten Melisa da geçtiğimiz günlerde en doğal haliyle bir fotoğraf paylaştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken ve 'Güzelliğini annesinden almış' dedirten Melisa da annesi gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, doğal güzelliği ile takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın makyajsız hali...
Sibel Can'ın kızı Melisa, Instagram hesabından yağtığı paylaşımla takipçilerinden tam not aldı. Bazı ünlüler çocuklarını kameralardan uzak büyütürken bazıları ise en az anne ve babaları kadar ünlü oluyor. Melisa Ural da anne ve babası kadar ünlü olan çocuklar arasında. 25 yaşında güzel bir genç kız olan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde annesi Sibel Can'ın makyajsız kameralara yakalanmasının ardından Melisa Ural da en doğal haliyle bir fotoğrafını sosyal medyadan takipçilerinin beğenisine sundu. Doğal güzelliği ile dikkat çeken Sibel Can'ın kızı, gülümseyerek verdiği pozla çok konuşuldu.