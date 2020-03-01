Sibel Can'dan sonra kızı da... İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'dan çok konuşulan poz!

Sibel Can'ın kızı Melisa, Instagram hesabından yağtığı paylaşımla takipçilerinden tam not aldı. Bazı ünlüler çocuklarını kameralardan uzak büyütürken bazıları ise en az anne ve babaları kadar ünlü oluyor. Melisa Ural da anne ve babası kadar ünlü olan çocuklar arasında. 25 yaşında güzel bir genç kız olan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde annesi Sibel Can'ın makyajsız kameralara yakalanmasının ardından Melisa Ural da en doğal haliyle bir fotoğrafını sosyal medyadan takipçilerinin beğenisine sundu. Doğal güzelliği ile dikkat çeken Sibel Can'ın kızı, gülümseyerek verdiği pozla çok konuşuldu.