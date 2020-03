Haberler Galeri Magazin Sibel Can'dan sonra kızı da... İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'dan çok konuşulan poz!

Sibel Can, albüm çalışması için geçtiğimiz günlerde stüdyoya girdi. Stüdyo çıkışı makyajsız haliyle gazetecilere yakalanan Sibel Can, yüzünü her ne kadar saklamaya çalışsa da başarılı olamadı. Yaşına rağmen fit görüntüsü ve güzelliği ile dikkat çeken 49 yaşındaki sanatçı,sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Annesinin sosyal medya hesaplarını yöneten Melisa da geçtiğimiz günlerde en doğal haliyle bir fotoğraf paylaştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken ve 'Güzelliğini annesinden almış' dedirten Melisa da annesi gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, doğal güzelliği ile takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın makyajsız hali...

