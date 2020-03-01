Haberler Galeri Magazin Işın Karaca'nın eski eşine hapis istemi! 60 bin lira değerindeki...

Işın Karaca'nın eski eşine hapis istemi! 60 bin lira değerindeki...

Işın Karaca'nın kızı Mia'nın babası olan Sedat Doğan, hırsızlık yaptığı için Brazilya'da cezaevine girmişti. Doğan, şimdi de 46 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca'nın arkadaşı Ali Haykır tarafından dava edildi. Haykır, Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a ödünç verdiği 60 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi ve ekipmanları geri alamayınca dava açtı. Sedat Doğan'ın 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

01.03.2020 13:25 - Son Güncelleme: 01.03.2020 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





