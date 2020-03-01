Haberler Galeri Magazin Işın Karaca'nın eski eşine hapis istemi! 60 bin lira değerindeki...

Işın Karaca'nın eski eşine hapis istemi! 60 bin lira değerindeki...

Işın Karaca'nın kızı Mia'nın babası olan Sedat Doğan, hırsızlık yaptığı için Brazilya'da cezaevine girmişti. Doğan, şimdi de 46 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca'nın arkadaşı Ali Haykır tarafından dava edildi. Haykır, Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a ödünç verdiği 60 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi ve ekipmanları geri alamayınca dava açtı. Sedat Doğan'ın 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

01.03.2020 13:25 - Son Güncelleme: 01.03.2020 13:37
Işın Karaca'nın eski eşine hapis istemi! 60 bin lira değerindeki...

Şarkıcı Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan, yine mahkemelik oldu. Hırsızlık yaptığı için Brezilya'da cezaevine giren Doğan, şimdi de Karaca'nın arkadaşı Ali Haykır tarafından dava edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Işın Karaca'nın eski eşine hapis istemi! 60 bin lira değerindeki...

ARKADAŞINA GÜVENDİ

Haykır, ödünç aldığı makineleri geri vermeyen Doğan'dan şikayetçi oldu.

Işın Karaca'nın eski eşine hapis istemi! 60 bin lira değerindeki...

Haykır, Karaca'ya güvenerek Doğan'a fotoğraf ekipmanlarını verdi. Doğan, ödünç aldığı 60 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi, lensler ve laptopları iade etmedi.

Işın Karaca'nın eski eşine hapis istemi! 60 bin lira değerindeki...

Bunun üzerine Haykır savcılığa başvurdu, Doğan hakkında 2 yıla kadar Özel İstihbarat hapis istemiyle dava açıldı.

Işın Karaca'nın eski eşine hapis istemi! 60 bin lira değerindeki...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sibel Can'dan sonra kızı da... İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'dan çok konuşulan poz!
Sibel Can'dan sonra kızı da... İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'dan çok konuşulan poz!