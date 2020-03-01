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Yeşilçam yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle görenleri şaşırttı!

Yeşilçam'ın çocuk oyuncularından olan ve Ayşecik karakteriyle ismini altın harflerle yazdıran Zeynep Değirmencioğlu'nun son halini görenler şoke oldu. Henüz 2 yaşındayken sinema sahnelerine adım atan ve birçok filmde rol alan Zeynep Değirmencioğlu rol aldığı 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açtı. İlk olarak "Papatya" filmi ile izleyiciyle buluşan Zeynep Değirmencioğlu, 12 Eylül 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yeşilçam'ın güzel oyuncusu 20'li yaşlarında 20'li yaşlarından itibaren sinemayı bırakan Zeynep Değirmencioğlu'nun şimdiki halini görenler Ayşecik olarak severek izledikleri güzel oyuncuyu tanımakta güçlük çekti. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...

01.03.2020 12:22 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





