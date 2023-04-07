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Haberler Magazin Sibel Can ile Hakan Ural'a damat geliyor! Melisa Ural'a sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan evlilik teklifi! Yüzüğü taktı işte o anlar: "Her zaman..."

Sibel Can ile Hakan Ural'a damat geliyor! Melisa Ural'a sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan evlilik teklifi! Yüzüğü taktı işte o anlar: "Her zaman..."

Sibel Can ile Hakan Ural'a damat geliyor! Melisa Ural'a sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan evlilik teklifi geldi. 1988 - 1999 yılları arasında evli kalan Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliğinden Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evlat dünyaya geldi. Geçtiğimiz aylarda oğullarını evlendiren eski eşlerin kızları Melisa da yuvadan uçmaya hazırlanıyor. İşte TAKVİM'den Mesrure Merve Arslan'ın ortaya çıkardığı Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'na "Şimdi ve her zaman seni seviyorum" dediği o anlar...

takvim.com.tr
Mesrure Merve Arslan
07.04.2023 11:10 - Son Güncelleme: 07.04.2023 11:11
Sibel Can ile Hakan Ural’a damat geliyor! Melisa Ural’a sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’dan evlilik teklifi! Yüzüğü taktı işte o anlar: Her zaman...

YÜZÜK TAKILDI

Sibel Can ile Hakan Ural'a damat geliyor! Melisa Ural'a sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan evlilik teklifi geldi.

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Sibel Can ile Hakan Ural’a damat geliyor! Melisa Ural’a sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’dan evlilik teklifi! Yüzüğü taktı işte o anlar: Her zaman...

Hakan Ural ile evliliğinden Engincan ve Melisa Ural adında iki evladı olan Sibel Can bir kez daha kayınvalide oluyor.

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural'dan evliliğe ilk adım | VİDEO

Sibel Can ile Hakan Ural’a damat geliyor! Melisa Ural’a sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’dan evlilik teklifi! Yüzüğü taktı işte o anlar: Her zaman...

Geçtiğimiz ekim ayında abisi Engincan Ural'ı evlendiren Melisa Ural, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile evliliğe ilk adımı attı.

Sibel Can ile Hakan Ural’a damat geliyor! Melisa Ural’a sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’dan evlilik teklifi! Yüzüğü taktı işte o anlar: Her zaman...

Uzun bir süredir birlikte olan çift ilişkilerini resmiyete dökmek istiyor.

Sibel Can ile Hakan Ural’a damat geliyor! Melisa Ural’a sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’dan evlilik teklifi! Yüzüğü taktı işte o anlar: Her zaman...

Sevgilisi tarafından özenle hazırlanan sürprizle karşı karşıya kalan Melisa Ural oldukça heyecanlı.

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