Cengiz Kurtoğlu’na hapis istemi! Olaylı doğum günündeki tanıklar dinlendi: ''İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen'in..."

CENGİZ KURTOĞLU'NUN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, müştekinin beyanında sanığın elindeki bıçak ile saldırdığı yönünde şikayet etmiş olsa da olay yerindeki kameralardan iddianın asılsız olduğu tespit edildiği anlatıldı. Cengiz Kurtoğlu'nun ifadesinin yer verildiği iddianamede, Mustafa Can'ı uygun bir dilde uyardığını fakat hakaretlere devam etmesi üzerine eliyle ağzını kapattığını bu esnada tırnağının çizmiş olabileceğini ileri sürdü. Cengiz Kurtoğlu'nun ''Basit yaralama'' ve ''Hakaret'' suçundan 7 aydan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.