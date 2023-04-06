Cengiz Kurtoğlu’na hapis istemi! Olaylı doğum günündeki tanıklar dinlendi: ''İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen'in..."
Cengiz Kurtoğlu'na hapis istemi! Olaylı doğum günündeki tanıklar dinlendi. 2021 yılının kasım ayında Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu'nun, aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'ı darp ettiği iddia edilmişti. Cengiz Kurtoğlu'nun yargılanmasına başlandı. Ünlü şarkıcının katılmadığı duruşmada, olay yerinde olan kişiler tanık olarak dinledi. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu oyuncu Tolga Yüce'nin doğum günü partisinde işletmeci Mustafa Can ile tartışmıştı. İddiaya göre aralarında çıkan tartışma sonrası Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Can'a yumruk atmıştı. Olaylı gecenin ardından işletmeci Mustafa Can şikayette bulunmuştu.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede şarkıcı Cengiz Kurtoğlu sanık sıfatında yer aldı. İddianamede 22 Kasım 2021'de doğum günü partisinde Cengiz Kurtoğlu ve Mustafa Can aynı masada oturduğu ve orada tanıştığı yer aldı. Aralarında Mustafa Can'ın Orhan Gencebay hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle gerginlik yaşandığı belirtilen iddianamede, Cengiz Kurtoğlu'nun Can'a yönelik sinkaflı küfür ve hakarette bulunduğu ve yüzüne yumruk attığı belirtildi.
CENGİZ KURTOĞLU'NUN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İddianamede, müştekinin beyanında sanığın elindeki bıçak ile saldırdığı yönünde şikayet etmiş olsa da olay yerindeki kameralardan iddianın asılsız olduğu tespit edildiği anlatıldı. Cengiz Kurtoğlu'nun ifadesinin yer verildiği iddianamede, Mustafa Can'ı uygun bir dilde uyardığını fakat hakaretlere devam etmesi üzerine eliyle ağzını kapattığını bu esnada tırnağının çizmiş olabileceğini ileri sürdü. Cengiz Kurtoğlu'nun ''Basit yaralama'' ve ''Hakaret'' suçundan 7 aydan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.
OLAYLI DOĞUM GÜNÜNDEKİ TANIKLAR DİNLENDİ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamaya taraf avukatları katıldı. Mustafa Can avukatı, müvekkilinin yüzünün nasıl yaralandığına ilişkin raporu sundu. Dosya kapsamında tanıklar dinlendi. Tanık Hüseyin Yağız Kaya, arkadaşları Tolga Yüce'nin doğum günü sebebiyle olay yerinde olduklarını belirterek ''Hepimiz aynı masadaydık müşteki sanatçılarla ilgili tahrik edici konuşmalar yapmaya başladı. Orhan Gencebay hakkında kökeniyle ilgili aşağılayıcı ifadeler kullandı. Cengiz Bey ''Böyle konuşamazsınız'' dedi. Bildiğim kadarıyla Cengiz Bey alkollü değildi. Müşteki sanatçılarla ilgili tahrik edici konuşmaya başlayınca rahatsız olduk. Mustafa Can masadan kalkıp gitti. Kesinlikle bıçak yok'' şeklinde ifadesini verdi.