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Haberler Magazin Sibel Can, Ebru Gündeş, Müge Anlı, Çağla Şıkel, İrem Derici... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kimi annesiyle fotoğrafını paylaştı kimi...

Sibel Can, Ebru Gündeş, Müge Anlı, Çağla Şıkel, İrem Derici... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kimi annesiyle fotoğrafını paylaştı kimi...

Sibel Can, Ebru Gündeş, Müge Anlı, Çağla Şıkel, İrem Derici... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kimi annesiyle fotoğrafını paylaştı kimi ise "Bugünlerde en çok ihtiyacımız olandır kadın... Umuttur, hassasiyettir, dayanışmadır. Ve tabii en önemlisi şefkattir" dedi. İşte ünlülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları...

08.03.2023 12:30 - Son Güncelleme: 08.03.2023 12:35
Sibel Can, Ebru Gündeş, Müge Anlı, Çağla Şıkel, İrem Derici... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kimi annesiyle fotoğrafını paylaştı kimi...

Sibel Can, Ebru Gündeş, Müge Anlı, Çağla Şıkel, İrem Derici... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kimi annesiyle fotoğrafını paylaştı kimi ise depremi unutmayarak kadınların gününü kutladı. İşte ünlülerin 'Kadınlar Günü' mesajları...

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Sibel Can, Ebru Gündeş, Müge Anlı, Çağla Şıkel, İrem Derici... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kimi annesiyle fotoğrafını paylaştı kimi...

SİBEL CAN

Sibel Can, Ebru Gündeş, Müge Anlı, Çağla Şıkel, İrem Derici... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kimi annesiyle fotoğrafını paylaştı kimi...

EBRU GÜNDEŞ

Sibel Can, Ebru Gündeş, Müge Anlı, Çağla Şıkel, İrem Derici... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kimi annesiyle fotoğrafını paylaştı kimi...

İREM DERİCİ

Sibel Can, Ebru Gündeş, Müge Anlı, Çağla Şıkel, İrem Derici... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kimi annesiyle fotoğrafını paylaştı kimi...

ÇAĞLA ŞIKEL

Sibel Can, Ebru Gündeş, Müge Anlı, Çağla Şıkel, İrem Derici... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kimi annesiyle fotoğrafını paylaştı kimi...

MÜGE ANLI

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