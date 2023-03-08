Sibel Can, Ebru Gündeş, Müge Anlı, Çağla Şıkel, İrem Derici... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kimi annesiyle fotoğrafını paylaştı kimi...
Sibel Can, Ebru Gündeş, Müge Anlı, Çağla Şıkel, İrem Derici... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kimi annesiyle fotoğrafını paylaştı kimi ise "Bugünlerde en çok ihtiyacımız olandır kadın... Umuttur, hassasiyettir, dayanışmadır. Ve tabii en önemlisi şefkattir" dedi. İşte ünlülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları...
08.03.2023 12:30 - Son Güncelleme: 08.03.2023 12:35
Sibel Can, Ebru Gündeş, Müge Anlı, Çağla Şıkel, İrem Derici... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kimi annesiyle fotoğrafını paylaştı kimi ise depremi unutmayarak kadınların gününü kutladı. İşte ünlülerin 'Kadınlar Günü' mesajları...