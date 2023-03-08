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Haberler Magazin Çöp Adam'ın Tamer'i Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar kızıyla denizde! Sır gibi saklıyorlardı Alara'yı görenler: "Koca kız olmuş"

Çöp Adam'ın Tamer'i Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar kızıyla denizde! Sır gibi saklıyorlardı Alara'yı görenler: "Koca kız olmuş"

Çöp Adam'ın Tamer'i Engin Altan Düzyatan çocuklarını sır gibi saklıyordu! Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar kızı Alara ile tatil pozlarını paylaştı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Alara Düzyatan'ı görenler, "Koca kız olmuş" yorumları yapıyor. Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar'la dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki çocuğu olan Düzyatan'ın ilk göz ağrısı Emir 7, kızı Ara ise 4 yaşında.

08.03.2023 13:27 - Son Güncelleme: 08.03.2023 13:46
Çöp Adam’ın Tamer’i Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar kızıyla denizde! Sır gibi saklıyorlardı Alara’yı görenler: Koca kız olmuş

Çöp Adam'ın Tamer'i Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar kızıyla denizde! Sır gibi saklıyorlardı Alara'yı görenler, "Koca kız olmuş" yorumları yapıyor.

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Çöp Adam’ın Tamer’i Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar kızıyla denizde! Sır gibi saklıyorlardı Alara’yı görenler: Koca kız olmuş

2015 yılında evlenen Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çiftinin Alara adında bir kızları, Emir Aras adında da bir erkek çocukları var.

Çöp Adam’ın Tamer’i Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar kızıyla denizde! Sır gibi saklıyorlardı Alara’yı görenler: Koca kız olmuş

Mutlu evlilikleri ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken ünlü çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütüyor.

Çöp Adam’ın Tamer’i Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar kızıyla denizde! Sır gibi saklıyorlardı Alara’yı görenler: Koca kız olmuş

Ocak ayında Emir Aras'ın 7. yaş gününü kutlayan Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar, Ağustos ayında da kızları Alara'nın 4. yaş gününü kutlamışlardı.

Çöp Adam’ın Tamer’i Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar kızıyla denizde! Sır gibi saklıyorlardı Alara’yı görenler: Koca kız olmuş

Sosyal medya hesaplarından 4 yaşına giren Alara'nın doğum günü partisinden fotoğraflar paylaşan Engin ile Neslişah kısa sürede çok konuşulanlar arasına girmişti.

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