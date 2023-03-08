Çöp Adam'ın Tamer'i Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar kızıyla denizde! Sır gibi saklıyorlardı Alara'yı görenler: "Koca kız olmuş"
Çöp Adam'ın Tamer'i Engin Altan Düzyatan çocuklarını sır gibi saklıyordu! Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar kızı Alara ile tatil pozlarını paylaştı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Alara Düzyatan'ı görenler, "Koca kız olmuş" yorumları yapıyor. Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar'la dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki çocuğu olan Düzyatan'ın ilk göz ağrısı Emir 7, kızı Ara ise 4 yaşında.
08.03.2023 13:27 - Son Güncelleme: 08.03.2023 13:46
Çöp Adam'ın Tamer'i Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar kızıyla denizde! Sır gibi saklıyorlardı Alara'yı görenler, "Koca kız olmuş" yorumları yapıyor.
2015 yılında evlenen Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çiftinin Alara adında bir kızları, Emir Aras adında da bir erkek çocukları var.
Ocak ayında Emir Aras'ın 7. yaş gününü kutlayan Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar, Ağustos ayında da kızları Alara'nın 4. yaş gününü kutlamışlardı.