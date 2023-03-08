Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar oğlu Cem'i paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı! İkinci kez anne olan Aslışah Alkoçlar...
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, 2021 yılının Şubat ayında dünya evine girmiş, ilk çocukları Cem'i 2021 yılının ekiminde kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz günlerde ikinci kızları Ada'yı kucaklarına alan çift şimdilerde bebek telaşesi içerisinde. Aslışah Alkoçlar, bu kez Instagram hesabından oğlu Cem'in sevimli anlarını paylaştı. Cem'in kum havuzuyla imtihanında dikkat çeken bir detay vardı.
08.03.2023 12:26 - Son Güncelleme: 08.03.2023 12:26