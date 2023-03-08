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Haberler Magazin Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar oğlu Cem'i paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı! İkinci kez anne olan Aslışah Alkoçlar...

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar oğlu Cem'i paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı! İkinci kez anne olan Aslışah Alkoçlar...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, 2021 yılının Şubat ayında dünya evine girmiş, ilk çocukları Cem'i 2021 yılının ekiminde kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz günlerde ikinci kızları Ada'yı kucaklarına alan çift şimdilerde bebek telaşesi içerisinde. Aslışah Alkoçlar, bu kez Instagram hesabından oğlu Cem'in sevimli anlarını paylaştı. Cem'in kum havuzuyla imtihanında dikkat çeken bir detay vardı.

08.03.2023 12:26 - Son Güncelleme: 08.03.2023 12:26
Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar oğlu Cem’i paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı! İkinci kez anne olan Aslışah Alkoçlar...

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan Aslışah Alkoçlar oğlu Cem'le olan sevimli anlarını paylaştı. O anlar sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. İşte detaylar...

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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar oğlu Cem’i paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı! İkinci kez anne olan Aslışah Alkoçlar...

Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında Kaan Demirağ ile hayatını birleştirdi.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar oğlu Cem’i paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı! İkinci kez anne olan Aslışah Alkoçlar...

26 Eylül 2021 tarihinde doğum yapan Alkoçlar, kısa bir süre sonra ikinci çocuk müjdesini vermişti.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar oğlu Cem’i paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı! İkinci kez anne olan Aslışah Alkoçlar...

Alkoçlar 17 Şubat günü ikinci bebeğini kucağına almıştı.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar oğlu Cem’i paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı! İkinci kez anne olan Aslışah Alkoçlar...

Alkoçlar "Canım kızım Ada, aramıza hoş geldin. 17.02.2023" notuyla haberi duyurmuştu.

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