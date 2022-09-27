Shakira ve Gerard Pique ayrılığın ardından ilk kez yan yana 'seni uzaktan sevmek...' Bir bir uçta biri bir uçta Pique'nin gözü onda
Shakira'ya ihanet eden Gerard Pique yine olay! Boşanmanın ardından yeni sarışın sevgilisiyle ortaya çıkmıştı... 12 yıllık sevgilisi Barcelonalı futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılarak dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen ünlü şarkıcı Shakira'ya ikinci şok. Ayrıldıklarını açıklayan çiftin aldatma skandalının yankıları hala sürerken, Gerard Pique'nin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı geçtiğimiz haftalarda. Ve tüm bu yaşananların ardından Shakira ve Pique ilk kez yan yana geldi. İşte detaylar...
27.09.2022 15:13 - Son Güncelleme: 27.09.2022 15:14
Shakira ve Gerard Pique, ilişkileri ile örnek gösterilen çiftlerdendi. Ancak bu yıl beklenmedik bir şekilde ayrılık yaşadılar. Ve ikili yaşananların ardından ilk kez yan yana geldi. İkilinin görüntüleri sonrası sosyal medyada 'seni uzaktan sevmek' yorumları yapıldı.
Pique, annesiyle beyzbol sahasındaki tribünlerden birinde oturdu. Shakira ise maça kendi annesi ve arkadaşlarıyla geldi.
TMZ Sport'a göre, çift öğleden sonra birbirlerine birkaç metre uzakta durdular ancak beyzbol maçı boyunca hiç göz göze gelmediler. Yedi yaşındaki oğulları Shasa, Shakira'ya veda etmeye gidene kadar birbirlerine yaklaşmadılar.