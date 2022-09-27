Shakira ve Gerard Pique ayrılığın ardından ilk kez yan yana ’seni uzaktan sevmek...’ Bir bir uçta biri bir uçta Pique’nin gözü onda

Shakira ve Gerard Pique, ilişkileri ile örnek gösterilen çiftlerdendi. Ancak bu yıl beklenmedik bir şekilde ayrılık yaşadılar. Ve ikili yaşananların ardından ilk kez yan yana geldi. İkilinin görüntüleri sonrası sosyal medyada 'seni uzaktan sevmek' yorumları yapıldı.