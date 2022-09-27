Umut Akyürek'in 16 yaşındaki gençlik hali ortalığı salladı: "Ferdi Tayfur 'yerli Sophia Loren' derdi" dedi Tuğçe Tayfur'dan yorum gecikmedi

Melek Bal Ertuğruladında bir kızı olan 49 yaşındaki Umut Akyürek, gençlik karesini, "Kaşlara özgürlük, yaş 16. Burun eğri, dudak asimetrik hala da öyle gerçi. Sophia Loren'e benzetenler olmuş. Evet o zamanlar çok söylerlerdi hatta Ferdi abi Ferdi Tayfur beni görünce 'yerli Sophia Loren' demişti" notuyla paylaştı.