Umut Akyürek'in 16 yaşındaki gençlik hali ortalığı salladı: "Ferdi Tayfur 'yerli Sophia Loren' derdi" dedi Tuğçe Tayfur'dan yorum gecikmedi
Umut Akyürek'in 16 yaşındaki gençlik hali ortalığı salladı. Son dönemdeki değişimi ile dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye benzetilen şarkısı Umut Akyürek, Instagram'ı aktif kullanan isimler arasında. Nostaljik paylaşımlarıyla dikkat çeken Umut Akyürek, "Kaşlara özgürlük, yaş 16, burun eğri, dudak asimetrik. Hala da öyle gerçi. Ferdi Tayfur beni görünce yerli 'Sophia Loren' demişti." notunu yazdı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafın altına Nagihan Karadere, Fulden Uras ve Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan yorum gecikmedi.
27.09.2022 14:39 - Son Güncelleme: 27.09.2022 14:39
"FERDİ TAYFUR 'YERLİ SOPHİA LOREN' DERDİ"
Umut Akyürek'in 16 yaşındaki gençlik hali ortalığı salladı.
Sesi kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Umut Akyürek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündemden düşmüyor.
Gençlik kareleri ile dikkatleri üzerine çeken Umut Akyürek'in 16 yaşındaki hali kısa sürede yorum ve ebğeni yağmuruna tutuldu.
Melek Bal Ertuğruladında bir kızı olan 49 yaşındaki Umut Akyürek, gençlik karesini, "Kaşlara özgürlük, yaş 16. Burun eğri, dudak asimetrik hala da öyle gerçi. Sophia Loren'e benzetenler olmuş. Evet o zamanlar çok söylerlerdi hatta Ferdi abi Ferdi Tayfur beni görünce 'yerli Sophia Loren' demişti" notuyla paylaştı.