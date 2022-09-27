Masterchef'te kalemler kırıldı kopyalar saçıldı Fatma Nur şefleri küplere bindirdi! Çenesi huysuzluğu derken meğer Fatma Nur...
Tv 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, başladığı günden bu yana öyle bir isim var ki, konuşulmadığı tek bir gün yok. O isim Fatma Nur Uçar'dan başkası değil. Sivri çıkışları ve ilginç hal, tavırlarıyla bir antipati oluşturdu kendisine izleyici bazında. Yeri geldiğinde yarışmacı arkadaşlarını, yeri geldi şefleri çileden çıkarda Fatma Nur. Bu kez çileden çıkardığı isim Mehmet Yalçınkaya'dan başkası değil. Fatma Nur Uçar, günün en çok merak edilen isimlerinden biri.
27.09.2022 15:51 - Son Güncelleme: 27.09.2022 15:51