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Haberler Magazin Masterchef'te kalemler kırıldı kopyalar saçıldı Fatma Nur şefleri küplere bindirdi! Çenesi huysuzluğu derken meğer Fatma Nur...

Masterchef'te kalemler kırıldı kopyalar saçıldı Fatma Nur şefleri küplere bindirdi! Çenesi huysuzluğu derken meğer Fatma Nur...

Tv 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, başladığı günden bu yana öyle bir isim var ki, konuşulmadığı tek bir gün yok. O isim Fatma Nur Uçar'dan başkası değil. Sivri çıkışları ve ilginç hal, tavırlarıyla bir antipati oluşturdu kendisine izleyici bazında. Yeri geldiğinde yarışmacı arkadaşlarını, yeri geldi şefleri çileden çıkarda Fatma Nur. Bu kez çileden çıkardığı isim Mehmet Yalçınkaya'dan başkası değil. Fatma Nur Uçar, günün en çok merak edilen isimlerinden biri.

27.09.2022 15:51 - Son Güncelleme: 27.09.2022 15:51
Masterchef’te kalemler kırıldı kopyalar saçıldı Fatma Nur şefleri küplere bindirdi! Çenesi huysuzluğu derken meğer Fatma Nur...

Masterchef'te yien Fatma Nur Uçar rüzgarları esiyor.

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Masterchef’te kalemler kırıldı kopyalar saçıldı Fatma Nur şefleri küplere bindirdi! Çenesi huysuzluğu derken meğer Fatma Nur...

MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanına ise Fatma Nur'un Atike'ye gönderdiği not damga vurdu.

Masterchef’te kalemler kırıldı kopyalar saçıldı Fatma Nur şefleri küplere bindirdi! Çenesi huysuzluğu derken meğer Fatma Nur...

Jüri üyelerinin beğenisini kazanacak en lezzetli kebabı yapmak için mangalların başına geçen yarışmacılar kolları sıvamıştı.

Masterchef’te kalemler kırıldı kopyalar saçıldı Fatma Nur şefleri küplere bindirdi! Çenesi huysuzluğu derken meğer Fatma Nur...

Fatma Nur, takım arkadaşı Atike'nin bilmediği bir kebap yapmak için tezgah başına geçtiği sıralarda onu yönlendirmek için bir peçeteye tarif yazdı.

Masterchef’te kalemler kırıldı kopyalar saçıldı Fatma Nur şefleri küplere bindirdi! Çenesi huysuzluğu derken meğer Fatma Nur...

Ön sıradan arkaya doğru elden elde giden not ilk olarak Danilo Zanna'nın dikkatini çekti.

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