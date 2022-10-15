Seyran’ın Ferit hakkında gördükleri dizlerinin bağını çözecek! ’Aşktan herkesin payına başka bir şey düşermiş...’ Yalı Çapkını’nda can sıkan hadise ayyuka çıktı!

İzleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü oldukça olaylı geçecek. Seyran'ın ailesi nihayet İstanbul'a ziyarete gelecek. Seyran'ın ailesini karşılama isteği ise Korhan ailesinin büyük gelini tarafından reddedilecek. Seyran gelin olmanın zorluğuyla karşılaştığı bu bölümde nasıl tepkiler verecek oldukça merak konusu. Her ne kadar Seyran'la evliliklerinin göstermelik olduğu konusunda anlaşsalar da Ferit bu evlilik hakkında karışık duygular içinde. Seyran'ın gördükleri sonrasında şoklar içinde kaldığı yeni bölümde neler yaşanacak bir bakalım...