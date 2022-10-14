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Ebru Polat'ın o itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş: "O nedir ya! Manyak mısın sen? Sapık, sapkın..."

Ebru Polat'ın o itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş... Sosyal medyayı aktif kullanan ve soru-cevap etkinliği ile takipçilerinden gelen itirafları paylaşan Ebru Polat'ın Instagram paylaşımlarıyla herkesi şaşkına çeviriyordu ancak Polat asıl şaşkınlığı kendi yaşıyordu. Anneannesine aşık olduğunu söyleyen birinin itirafı sonrası psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Polat artık gelen mesajları paylaşmadığını söyledi.

14.10.2022 14:00 - Son Güncelleme: 14.10.2022 14:00
Ebru Polat’ın o itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş: O nedir ya! Manyak mısın sen? Sapık, sapkın...

"SAPIK, SAPKIN..."

Ebru Polat'ın o itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş:

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Ebru Polat’ın o itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş: O nedir ya! Manyak mısın sen? Sapık, sapkın...

Sosyal medyada kendisine gelen itirafları paylaşan şarkıcı Ebru Polat gelen bir mesajla şoke oldu. Kaynanasıyla birlikte olan, kayınpederine aşık olan insanların olduğunu gören Polat bir takipçisinin anneannesine aşık olduğunu söyledi.

Ebru Polat’ın o itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş: O nedir ya! Manyak mısın sen? Sapık, sapkın...

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Ebru Polat açıklamasında "O günden beri itiraf yapamıyorum psikolojim bozuldu anneanne ile birlikte olmak nedir ya? Bir de üvey ama diyor. Manyak mısın sen? Sapık, sapkın..." diyerek sitem etti.

Ebru Polat’ın o itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş: O nedir ya! Manyak mısın sen? Sapık, sapkın...

ŞOKE EDEN İTİRAFLAR

Polat başka bir takipçisinin ise kendisine "Ebuşçum karşı komşumla birlikte oluyorum karısını nasıl yok edeceğim" dediğini söyledi. Şarkıcı konuşmasında "Sen benim fanım olma, rahatlığa bak" diyerek tepki gösterdi.

Ebru Polat’ın o itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş: O nedir ya! Manyak mısın sen? Sapık, sapkın...

Ebru Polat son olarak kendisine gelen soruların arasındaki bir itirafı ifşa etmişti.

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