Ebru Polat'ın o itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş: "O nedir ya! Manyak mısın sen? Sapık, sapkın..."

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Ebru Polat açıklamasında "O günden beri itiraf yapamıyorum psikolojim bozuldu anneanne ile birlikte olmak nedir ya? Bir de üvey ama diyor. Manyak mısın sen? Sapık, sapkın..." diyerek sitem etti.