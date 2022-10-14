MasterChef Somer Sivrioğlu'dan üvey anne itirafı! Meğer çok çekmiş: "Annem, babam ben 5 yaşındayken ayrıldı, üvey annem defalarca..."
MasterChef Somer Sivrioğlu'dan üvey anne itirafı! Meğer ünlü olmadan önce hayattan çok çekmiş... Konuk olduğu programda hayatına dair çok özel bilgileri ilk kez anlatan MasterChef Somer Sivrioğlu, eşi Aslı Sivrioğlu ile biten evliliği, aile ve çocukluk hayatıyla ilgili anlattıklarıyla gündemden düşmüyor. Henüz 5 yaşındayken anne ve babasının boşandığını belirten Somer Sivrioğlu üvey annesiyle ilgili yaşadıklarını da anlatmadan geçmedi. İşte detaylar...
ÜVEY ANNESİNDEN ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ
MasterChef Somer Sivrioğlu'dan üvey anne itirafı! Meğer çok çekmiş... 'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, katıldığı bir programda çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte detaylar...
"ALTINIMIZI KAYBETTİK"
MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu 2020 yılında baba acısıyla sarsıldı. Somer şef, acı haberi Instagram hesabı üzerinden duyurdu. Somer Sivrioğlu, üvey babasının fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:
"Dünyadan ve hayatımın ortasından bir Altın abi geçti ki! Artık ne dünya aynı dünya, ne ben aynı ben olabilirdim. İyi ki be abim, iyi ki. Başımız sağ olsun. Bilen bilir; hikayeleri, maceraları, dost canlılığı, muhabbeti ve kalenderliğiyle gönül adamı ALTIN'ımızı, babamızı, abimizi, "saksağan"ımızı, "karbon"umuzu kaybettik! Onu hep muhabbetle anacağız. Işıklar içinde dinlensin, mekanı cennet olsun"
MasterChef yarışmasında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, yarışmada hem sert yorumları hem de mizahi yönüyle dikkat çekiyor. Ailesi ile ilgili açıklamalarının ardından Somer Sivrioğlu'nun annesi merak konusu oldu.