MasterChef Somer Sivrioğlu'dan üvey anne itirafı! Meğer çok çekmiş: "Annem, babam ben 5 yaşındayken ayrıldı, üvey annem defalarca..."

"Dünyadan ve hayatımın ortasından bir Altın abi geçti ki! Artık ne dünya aynı dünya, ne ben aynı ben olabilirdim. İyi ki be abim, iyi ki. Başımız sağ olsun. Bilen bilir; hikayeleri, maceraları, dost canlılığı, muhabbeti ve kalenderliğiyle gönül adamı ALTIN'ımızı, babamızı, abimizi, "saksağan"ımızı, "karbon"umuzu kaybettik! Onu hep muhabbetle anacağız. Işıklar içinde dinlensin, mekanı cennet olsun"