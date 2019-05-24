Şeyma Subaşı,Safiye Nur Şimşek davasını kaybettiği iddialarına cevap verdi

"SADECE GÜLÜYORUM"

Çıkan bu haberden sonra Şeyma Subaşı'dan da açıklama geldi. Subaşı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şeyma Subaşı, Safiye Nur Şimşek'in açtığı davayı kaybetti" iddiası ile ilgili ortada böyle bir dava olmadığı için, bir açıklama yapmam gerekmiştir. Bilindiği üzere, dava açıldığında dava dilekçesinin davalıya tebliği şarttır. Şimdiye kadar bana tebliğ edilen herhangi bir evrak olmamıştır. Buna rağmen, bugün avukatlarımca, UYAP sistemi ile adliyelerde incelemeler yapılmış ve şahsıma açılmış herhangi bir dava olmadığı kesin olarak teyit edilmiştir. Ortada bir dava olmadığı halde davayı kazanmış gibi, dayanaksız iftiralar atan şahsa sadece gülümsüyorum."