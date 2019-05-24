GaleriMagazin

Şeyma Subaşı,Safiye Nur Şimşek davasını kaybettiği iddialarına cevap verdi

Safiye Nur Şimşek Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz yıl hayata geçirmeyi planladığı 'is it ok' isimli uygulamanın kendi projesi olduğunu iddia ederek dava açmıştı. Geçtiğimiz günlerde davayı kazandığını duyuran Safiye Nur Şimşek'e Şeyma Subaşı'dan cevap geldi.

24.05.2019 17:00 - Son Güncelleme: 24.05.2019 17:00
Şeyma Subaşı,Safiye Nur Şimşek davasını kaybettiği iddialarına cevap verdi

Şeyma Subaşı'nın, Safiye Nur Şimşek tarafından kendisine açılan davayı kaybettiği iddia edildi. Şeyma Subaşı, o iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Şeyma Subaşı,Safiye Nur Şimşek davasını kaybettiği iddialarına cevap verdi

"BENİ ENGELLEMİŞTİ"

Subaşı, geçtiğimiz yıl, 'Is it ok' adını verdiği moda danışmanlığı uygulamasını hayata geçirmek için çalışmalara başlamıştı. Subaşı'nın bu girişimi, Safiye Nur Şimşek'i harekete geçirdi.

Şeyma Subaşı,Safiye Nur Şimşek davasını kaybettiği iddialarına cevap verdi

Şimşek, bu girişimin kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek Subaşı'ya dava açtığını söyledi. Şeyma Subaşı'nın kendisini Instagram'dan engellediğini söyleyen Şimşek, "Verdiği röportajda projesiyle ilgili detayları okudum. Yapacağını duyurduğu yeni projenin bizim daha önce yaptığımız bir çalışma olduğunu gördüm. Sayfasına girdim. Ancak beni engellemişti" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı,Safiye Nur Şimşek davasını kaybettiği iddialarına cevap verdi

DAVA AÇTIKTAN SONRA PROJESİ GERÇEKLEŞTİRMEDİ

Şimşek davanın sonuçlandığını açıklayarak Uzun zamandır bu haberi vermeyi bekliyordum. Malum kişiyle olan dava sürecimiz olumlu tamamlandı. Zaten bu süreçte malum kişinin, projesini ortaya çıkaramamasından az çok aslında anlamışınızdır. Dava açıldıktan sonra ne proje var, ne köy var ne kasaba var. Çok şükür. Ben zaten maddi anlamda hiçbir şey talep etmemiştim." ifadelerini kullanmıştı.

Şeyma Subaşı,Safiye Nur Şimşek davasını kaybettiği iddialarına cevap verdi

"SADECE GÜLÜYORUM"

Çıkan bu haberden sonra Şeyma Subaşı'dan da açıklama geldi. Subaşı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şeyma Subaşı, Safiye Nur Şimşek'in açtığı davayı kaybetti" iddiası ile ilgili ortada böyle bir dava olmadığı için, bir açıklama yapmam gerekmiştir. Bilindiği üzere, dava açıldığında dava dilekçesinin davalıya tebliği şarttır. Şimdiye kadar bana tebliğ edilen herhangi bir evrak olmamıştır. Buna rağmen, bugün avukatlarımca, UYAP sistemi ile adliyelerde incelemeler yapılmış ve şahsıma açılmış herhangi bir dava olmadığı kesin olarak teyit edilmiştir. Ortada bir dava olmadığı halde davayı kazanmış gibi, dayanaksız iftiralar atan şahsa sadece gülümsüyorum."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hercai'nin Reyyan'ı ile Azat'ı hakkında şok eden gerçek! Onlar aslında...
Hercai'nin Reyyan'ı ile Azat'ı hakkında şok eden gerçek! Onlar aslında...