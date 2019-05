Şeyma Subaşı,Safiye Nur Şimşek davasını kaybettiği iddialarına cevap verdi

Safiye Nur Şimşek Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz yıl hayata geçirmeyi planladığı 'is it ok' isimli uygulamanın kendi projesi olduğunu iddia ederek dava açmıştı. Geçtiğimiz günlerde davayı kazandığını duyuran Safiye Nur Şimşek'e Şeyma Subaşı'dan cevap geldi.

24.05.2019 17:00 - Son Güncelleme: 24.05.2019 17:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ