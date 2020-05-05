RAMAZAN İMSAKİYE
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Pis Yedili'nin Cimbom'uydu... Eda Ece ve annesi sosyal medyayı salladı! İşte şoke eden fotoğraf

Eda Ece, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Buğrahan Tuncer'den ayrıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan çift, kısa bir süre sonra sosyal medyada tekrar birbirlerini takip etmeye başladı. Samimi tavırları ve doğal görünümü ile milyonların sevgisini kazanan ve Pis Yedili dizisindeki Cimbom lakabı ile hafızalara kazınan güzel oyuncu, bu kez annesiyle gündeme geldi. 29 yaşındaki Eda Ece'nin annesi ile benzerliği sosyal medya kullanıcılarını şoke etti. İşte Eda Ece başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

05.05.2020 09:16 - Son Güncelleme: 05.05.2020 09:28
Pis Yedili'nin Cimbom'uydu... Eda Ece ve annesi sosyal medyayı salladı! İşte şoke eden fotoğraf

Geçtiğimiz günlerde birbirlerini sosyal medyada takipten çıkan Eda Ece-Buğrahan Tuncer çifti, aralarındaki buzları eritti. İkili, birbirlerini tekrar takip etmeye başladı.

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Pis Yedili'nin Cimbom'uydu... Eda Ece ve annesi sosyal medyayı salladı! İşte şoke eden fotoğraf

Oyuncu Eda Ece, yanında çalışan kadının epilepsi hastası 11 yaşındaki oğlu için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. Twitter'dan "55 gündür ilacı gelmiyor. Yurtdışından temin edilen yeşil reçeteli bu ilaç için devlete ihtiyacımız var" yazan oyuncunun mesajına Sağlık Bakanlığı'ndan jet yanıt geldi. Bakanlığın duruma el atması karşısında Ece, "Yürekten teşekkürler" dedi.

Pis Yedili'nin Cimbom'uydu... Eda Ece ve annesi sosyal medyayı salladı! İşte şoke eden fotoğraf

Yardımseverliği ve doğal tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece'nin annesinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Pis Yedili'deki Cimbom karakteri ile hafızalara kazınan Eda Ece'nin ve diğer ünlü isimlerin anneleri...

Pis Yedili'nin Cimbom'uydu... Eda Ece ve annesi sosyal medyayı salladı! İşte şoke eden fotoğraf

ESRA EROL

Pis Yedili'nin Cimbom'uydu... Eda Ece ve annesi sosyal medyayı salladı! İşte şoke eden fotoğraf

ESRA EROLVE ANNESİ

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