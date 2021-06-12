Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo'nun gerçek yüzü yavaş yavaş ayyuka çıkıyor! O isim çıktı 'dolandırıcı' iddialarını tek tek ifşaladı

Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında filmlere konu olcak türden iddialar ortaya atılmıştı geçtiğimiz günlerde. Daha önce çalıntı Ferrari olayıyla da anılan Saloussi için sahtekar olduğuna yönelik iddialar sonrası Şeyma Subaşı sert bir çıkış yapmış ve yalanlamıştı. Ancak gelin görün ki sular durulmak bilmiyor. "Aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu" şeklinde dedikodular çıkan Mohammed Alsaloussi ile ilgili tüm merak edilenler...

12.06.2021 13:37 - Son Güncelleme: 12.06.2021 13:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





