Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo'nun gerçek yüzü yavaş yavaş ayyuka çıkıyor! O isim çıktı 'dolandırıcı' iddialarını tek tek ifşaladı
Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında filmlere konu olcak türden iddialar ortaya atılmıştı geçtiğimiz günlerde. Daha önce çalıntı Ferrari olayıyla da anılan Saloussi için sahtekar olduğuna yönelik iddialar sonrası Şeyma Subaşı sert bir çıkış yapmış ve yalanlamıştı. Ancak gelin görün ki sular durulmak bilmiyor. "Aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu" şeklinde dedikodular çıkan Mohammed Alsaloussi ile ilgili tüm merak edilenler...
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar kadar, yaşadığı aşklarla da gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığı yaptığı Mohammed Alsaloussi ile ilgili onlarca iddia ortaya atılıyor. "Aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu" şeklinde dedikodular çıkan Mohammed Alsaloussi ile ilgili tüm merak edilenler...
Mısırlı gazeteci, Mohammed Alsaloussi hakkında şunları şöyledi:
1- Milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberlerde adı bile geçmiyor. Arap medyasındaki küçük haberler, Türk medyasının çevirisi niteliğinde. O da "ünlü bir televizyoncunun eski karısıyla evlenen Mısırlı" şeklinde...