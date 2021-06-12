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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo'nun gerçek yüzü yavaş yavaş ayyuka çıkıyor! O isim çıktı 'dolandırıcı' iddialarını tek tek ifşaladı

Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında filmlere konu olcak türden iddialar ortaya atılmıştı geçtiğimiz günlerde. Daha önce çalıntı Ferrari olayıyla da anılan Saloussi için sahtekar olduğuna yönelik iddialar sonrası Şeyma Subaşı sert bir çıkış yapmış ve yalanlamıştı. Ancak gelin görün ki sular durulmak bilmiyor. "Aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu" şeklinde dedikodular çıkan Mohammed Alsaloussi ile ilgili tüm merak edilenler...

12.06.2021 13:37 - Son Güncelleme: 12.06.2021 13:46
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo'nun gerçek yüzü yavaş yavaş ayyuka çıkıyor! O isim çıktı 'dolandırıcı' iddialarını tek tek ifşaladı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar kadar, yaşadığı aşklarla da gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığı yaptığı Mohammed Alsaloussi ile ilgili onlarca iddia ortaya atılıyor. "Aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu" şeklinde dedikodular çıkan Mohammed Alsaloussi ile ilgili tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo'nun gerçek yüzü yavaş yavaş ayyuka çıkıyor! O isim çıktı 'dolandırıcı' iddialarını tek tek ifşaladı

Mısırlı gazeteci Amer Fouad, geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'na evlilik teklif eden ve 'evet' yanıtını alan Mohammed Alsaloussi hakkında Günaydın'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo'nun gerçek yüzü yavaş yavaş ayyuka çıkıyor! O isim çıktı 'dolandırıcı' iddialarını tek tek ifşaladı

"MİLYARDER OLAMAZ"
Yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak Mohammed Alsaloussi ismini hiç duymadığını ve bu ülkede adından söz edilen bir iş adamı da olmadığını belirten Amer Fouad, Şeyma'nın sevgilisi hakkında, "milyarder falan olamaz" yorumunda bulundu.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo'nun gerçek yüzü yavaş yavaş ayyuka çıkıyor! O isim çıktı 'dolandırıcı' iddialarını tek tek ifşaladı

Mısırlı gazeteci, Mohammed Alsaloussi hakkında şunları şöyledi:
1- Milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberlerde adı bile geçmiyor. Arap medyasındaki küçük haberler, Türk medyasının çevirisi niteliğinde. O da "ünlü bir televizyoncunun eski karısıyla evlenen Mısırlı" şeklinde...

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo'nun gerçek yüzü yavaş yavaş ayyuka çıkıyor! O isim çıktı 'dolandırıcı' iddialarını tek tek ifşaladı

2- Adam Mısır için bir bilinmeyen. Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu yalan! Tüm listeleri 2017 yılına kadar inceledim, adı bile geçmiyor. Zaten Mısır'ın zengin listesini iki büyük aile oluşturuyor. O da Medoo'nunki değil.