Sinem Kobal sıfır makyajla paylaştı pembe şapkasının fiyatı dudak uçuklattı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal...

Güzel anne Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla dından söz ettirmeye devam ediyor... Geçtiğimiz aylarda eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla ilk çocukları Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, Instagram'da makyajsız ya da az makyajlı fotoğraf paylaşmayı düsturu belledi. Doğal güzelliğini ön plana çıkaran Sinem Kobal, son olarak pembe şapkalı paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Öte yandan Sinem Kobal'ın pembe şapkasının fiyatı da dudak uçuklattı. İşte güzel anne Sinem Kobal'ın o paylaşımları...

12.06.2021 12:31 - Son Güncelleme: 12.06.2021 12:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





