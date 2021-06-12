Sinem Kobal sıfır makyajla paylaştı pembe şapkasının fiyatı dudak uçuklattı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal...
Güzel anne Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla dından söz ettirmeye devam ediyor... Geçtiğimiz aylarda eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla ilk çocukları Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, Instagram'da makyajsız ya da az makyajlı fotoğraf paylaşmayı düsturu belledi. Doğal güzelliğini ön plana çıkaran Sinem Kobal, son olarak pembe şapkalı paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Öte yandan Sinem Kobal'ın pembe şapkasının fiyatı da dudak uçuklattı. İşte güzel anne Sinem Kobal'ın o paylaşımları...
2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almıştı. Evliliğinden sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Pembe şapkasıyla Instagram'dan yeni bir paylaşım yapan Sinem Kobal, takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Öte yandan Kobal'ın pembe şapkasının fiyatı dudak uçuklattı.