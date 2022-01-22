Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo paraları Şeyma'ya saçıyor! Milyonluk hediyesiyle hava attı tozu dumana kattı
Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi yanındayken eski eşi Acun Ilıcalı ile pişti olan Şeyma Subaşı Instagram paylaşımıyla bir kez daha gündemde. Yılbaşında paylaştığı sevgilisi Meedo'yla öpüşme videosundan sonra olay olan Şeyma Subaşı bu kez Mısırlı sevgilisinin kendisine aldığı milyonluk hediyeyle sosyal medyanın gündeminde oturdu. Sevgilisinin yardımıyla kafe açmaya hazırlandığı iddia edilen Şeyma Subaşı yeni hediyesiyle tozu dumana kattı.
22.01.2022 13:10
- Son Güncelleme: 22.01.2022 13:10
Bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram'daki son paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı.
Bir dönem Bebek'te sağlıklı yiyecekler, içecekler üzerine Healtyish Cafe adıyla bir mekan açan Şeyma Subaşı, gündem olmuştu. Mekanı ilk açtığında 8 TL'ye su sattığı için eleştirilen Subaşı, sık sık seyahat edince mekandaki işler aksamaya başlamıştı.
O dönem ödediği 80 bin liralık kiradan dert yanan Şeyma Subaşı, büyük heveslerle açtığı kafeyi 2020 yılında kapatmıştı. Subaşı aynı markayı bu kez Miami'de açmaya karar vermişti.
Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma'nın hiçbir isteğine "hayır" demiyor. Hatta ticaret konusunda da destek veriyor hatta hediyelerin ardı arkası kesilmiyor.