Güldür Güldür Mehtap bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu işte Meltem Yılmazkaya’nın memleketi…

Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir. İşte başta Meltem Yılmazkaya olmak üzere ünlü isimler ve memleketleri…