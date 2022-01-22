Gönül Dağı Veysel'i Semih Ertürk'ün annesini görenler dilini ısırdı 'maşallah' demeden edemedi! Güzelliğiyle kasıp kavurdu
TRT ekranların yayınlanan Gönül Dağı dizisi ile birlikte yıldızını parlatanlarda biri de, dizide Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk. Daha önce Mehmetçik Kutülamare, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alan Semih Ertürk şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Veysel'i canlandırıyor. 28 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Semih Ertürk'ün annesi genç görüntüsüyle genç kızlara taş çıkarttı.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi geniş kitle tarafından ilgiyle takip ediliyor. Gönül Dağı dizisinin Veysel'i sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu dizide Veysel karakterine Semih Ertürk hayat veriyor. Semih Ertürk Mehmetçik Kutlu Zafer, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yok Artık gibi projelerde rol aldı.
1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ertürk, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 2015 yılında ''Yok Artık'' filminde rol alan Ertürk, akabinde ATV ekranlarında ''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'' dizisinde rol aldı. Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu, dizide Said karakterine hayat vermiş ve senaryo gereği diziden ayrılmıştır.
Semih Ertürk hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. İşte başta Semih Ertürk olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.