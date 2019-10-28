Şeyma Subaşı'nın internete sızan fotoğrafı olay oldu! İşte skandallar kraliçesi Şeyma Subaşı...
Şeyma Subaşı'nın internete öyle bir fotoğrafı sızdı ki... Attığı her adım, yaptığı her paylaşımla olay olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Acun Ilıcalı'ya canlı yayında attığı mesajla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı'nın eski yıllarını ait bir fotoğrafı sosyal medyaya sızdı. 29 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın estetiksiz hali sosyal medyada ti'ye alındı. İşte şu sıralar sevgilisi Guido Senia ile New York'ta olan Şeyma Subaşı'nın estetiksiz hali...
28.10.2019 17:39
- Son Güncelleme: 28.10.2019 17:46
Şeyma Subaşı'nın estetiksiz haline ait bir fotoğraf internete sızdı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Subaşı, şu sıralar sevgilisi Guido Senia ile birlikte New York'ta tatilde. İlginç paylaşımlarına devam eden Şeyma Subaşı bu kez de eski haliyle gündeme geldi. 29 yaşındaki Şeyma Subaşı'nı görenler şoke oldu. İşte skandallar kraliçesi Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan fotoğrafı...
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