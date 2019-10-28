Şeyma Subaşı'nın internete sızan fotoğrafı olay oldu! İşte skandallar kraliçesi Şeyma Subaşı...

Şeyma Subaşı'nın estetiksiz haline ait bir fotoğraf internete sızdı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Subaşı, şu sıralar sevgilisi Guido Senia ile birlikte New York'ta tatilde. İlginç paylaşımlarına devam eden Şeyma Subaşı bu kez de eski haliyle gündeme geldi. 29 yaşındaki Şeyma Subaşı'nı görenler şoke oldu. İşte skandallar kraliçesi Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan fotoğrafı...

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