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Kylie Jenner eleştiri bombardımanına tutuldu: İnsan kızına bunu yapar mı?

Kylie Jenner kızı Stormi ile yaptığı Instagram paylaşımları nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmaya devam ediyor. Çok genç yaşta anne olan Kylie Jenner, kızı Stormie'ye kendisinin bu yılki MET Gala'da giydiği kostümün aynısını giydirdi. Başına da bir peruk taktı. Jenner, Stormi'nin kendi kopyası olarak giyindiği o anlarda çektiği fotoğraf ve videoları da Instagram sayfasında paylaştı. Jenner'ın bu paylaşımının ardından birçok kişi , "Sen aslında hala Barbie bebeklerle oynayacak yaştasın" yorumunu yaptı.

28.10.2019 17:15 - Son Güncelleme: 28.10.2019 17:15
Kylie Jenner eleştiri bombardımanına tutuldu: İnsan kızına bunu yapar mı?

Kylie Jenner, eleştiri bombardımanına tutuldu. Sosyal medyadaki paylaşımının ardından birçok kişi "Sen aslında hala Barbie bebeklerle oynayacak yaştasın" yorumunu yaptı.

Kylie Jenner eleştiri bombardımanına tutuldu: İnsan kızına bunu yapar mı?

Bunun nedeni ise Jenner'ın bir sosyal medya paylaşımı. Kylie Jenner, kızı Stormie'ye kendisinin bu yılki MET Gala'da giydiği kostümün aynısını giydirdi. Başına da bir peruk taktı.

Kylie Jenner eleştiri bombardımanına tutuldu: İnsan kızına bunu yapar mı?

Jenner, Stormi'nin kendi kopyası olarak giyindiği o anlarda çektiği fotoğraf ve videoları da Instagram sayfasında paylaştı. Jenner'ın bu paylaşımının ardından birçok kişi küçük Stormi'nin çok tatlı göründüğünü belirten mesajlar yazdı. "Annesinin kızı" diyenler de oldu. Fakat bir kesim de Kylie Jenner'ı bu kadar küçük bir kızı bir yetişkin gibi giydirdiği için eleştirdi. Jenner'ın henüz 2 yaşına bile gelmeyen kızına daha o dönemde "cinsiyetçilik" aşıladığını ileri sürenler "Bıraksanız da çocuklarınız, çocukluklarını yaşasınlar" diye yorum yaptı.

Kylie Jenner eleştiri bombardımanına tutuldu: İnsan kızına bunu yapar mı?

Kylie Jenner da ablası Kim Kardashian da zaman zaman kendi giydikleri kıyafetlerin kopyalarını çocuklarına giydiriyor.

Kylie Jenner eleştiri bombardımanına tutuldu: İnsan kızına bunu yapar mı?

Bir dönem Kim Kardashian da kızı North'a kendi kıyafetinin aynısını giydirip gecenin ilerleyen saatlerinde bir davete götürdüğü için eleştirilmişti.

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