Kylie Jenner eleştiri bombardımanına tutuldu: İnsan kızına bunu yapar mı?

Jenner, Stormi'nin kendi kopyası olarak giyindiği o anlarda çektiği fotoğraf ve videoları da Instagram sayfasında paylaştı. Jenner'ın bu paylaşımının ardından birçok kişi küçük Stormi'nin çok tatlı göründüğünü belirten mesajlar yazdı. "Annesinin kızı" diyenler de oldu. Fakat bir kesim de Kylie Jenner'ı bu kadar küçük bir kızı bir yetişkin gibi giydirdiği için eleştirdi. Jenner'ın henüz 2 yaşına bile gelmeyen kızına daha o dönemde "cinsiyetçilik" aşıladığını ileri sürenler "Bıraksanız da çocuklarınız, çocukluklarını yaşasınlar" diye yorum yaptı.

