Kylie Jenner eleştiri bombardımanına tutuldu: İnsan kızına bunu yapar mı?
Kylie Jenner kızı Stormi ile yaptığı Instagram paylaşımları nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmaya devam ediyor. Çok genç yaşta anne olan Kylie Jenner, kızı Stormie'ye kendisinin bu yılki MET Gala'da giydiği kostümün aynısını giydirdi. Başına da bir peruk taktı. Jenner, Stormi'nin kendi kopyası olarak giyindiği o anlarda çektiği fotoğraf ve videoları da Instagram sayfasında paylaştı. Jenner'ın bu paylaşımının ardından birçok kişi , "Sen aslında hala Barbie bebeklerle oynayacak yaştasın" yorumunu yaptı.
Jenner, Stormi'nin kendi kopyası olarak giyindiği o anlarda çektiği fotoğraf ve videoları da Instagram sayfasında paylaştı. Jenner'ın bu paylaşımının ardından birçok kişi küçük Stormi'nin çok tatlı göründüğünü belirten mesajlar yazdı. "Annesinin kızı" diyenler de oldu. Fakat bir kesim de Kylie Jenner'ı bu kadar küçük bir kızı bir yetişkin gibi giydirdiği için eleştirdi. Jenner'ın henüz 2 yaşına bile gelmeyen kızına daha o dönemde "cinsiyetçilik" aşıladığını ileri sürenler "Bıraksanız da çocuklarınız, çocukluklarını yaşasınlar" diye yorum yaptı.