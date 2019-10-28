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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri hayrete düşürdü! Herkes 5 biliyor ama...

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın 5 çocuğu var zannediliyor. Yıllardır televizyonda olan Arka Sokaklar ilgi görmeye devam ediyor. Dizide Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan ile ilgili vatandaşlar internette bazı sorulara cevap arıyor. 13 yıldır ekranlarda olan ve ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da 13 yıldır Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın dizide hepsi birbirinden afacan 5 çocuğu var malumunuz. Tabii ki gerçek böyle değil. İşte Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Özgür Ozan'ın çocukları.

28.10.2019 22:48 - Son Güncelleme: 28.10.2019 22:50
Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri hayrete düşürdü! Herkes 5 biliyor ama...

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan ile ilgili vatandaşlar internette bazı sorulara cevap arıyor. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ile ilgili en merak edilen soruların başında ise çocukları geliyor. İşte Özgür Ozan'ın ailesi ve çocukları.

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri hayrete düşürdü! Herkes 5 biliyor ama...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural'ın değişimi herkesi şaşırttı!

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri hayrete düşürdü! Herkes 5 biliyor ama...

ÖZCAN DENİZ

Özcan Deniz'in oğlu ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı salladı. 9. ay pozu veren Özcan Deniz ve oğluna kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri hayrete düşürdü! Herkes 5 biliyor ama...

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri hayrete düşürdü! Herkes 5 biliyor ama...

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

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