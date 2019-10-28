Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri hayrete düşürdü! Herkes 5 biliyor ama...

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın 5 çocuğu var zannediliyor. Yıllardır televizyonda olan Arka Sokaklar ilgi görmeye devam ediyor. Dizide Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan ile ilgili vatandaşlar internette bazı sorulara cevap arıyor. 13 yıldır ekranlarda olan ve ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da 13 yıldır Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın dizide hepsi birbirinden afacan 5 çocuğu var malumunuz. Tabii ki gerçek böyle değil. İşte Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Özgür Ozan'ın çocukları.

28.10.2019 22:48 - Son Güncelleme: 28.10.2019 22:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





