Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ile görüntüleri ortaya çıktı! Acun Ilıcalı ile boşanmadan önce ...
Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın Ekim ayına ait görüntüleri ortaya çıktı. Herkesin Tulum'da başladığını düşündüğü aşkın aslında öncesi mi var? Şeyma Subaşı ile Fransız DJ Guido Senia'nın Tulum'da görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şu sıralar Instagram hesaplarından aynı yerde olduklarını saklamadan paylaşımlar yapan Guido Senia ile Şeyma Subaşı'nın aslında daha önce de görüştüğü ortaya çıktı. Guido Senia nereye gidiyorsa Şeyma Subaşı da oraya gidiyor. Üstelik bir zamanlar Dubaili Türk iş adamı ile görüşüyor iddialarındaki Dubaili Türk iş adamının aslında Guido Senia olabileceğini daha önce takvim.com.tr Şeyma Subaşı haberlerinde belirtmiştik. Takvim.com.tr'nin ulaştığı video ve fotoğraflar bu ihtimali doğrular nitelikte. İşte Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Guido Senia birlikteliğinin bilinmeyenleri...
Şeyma Subaşı ile Guido Senia aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanma sebebi olarak bir çok idda ortaya atılmış, Ilıcalı ve Subaşı çifti ise ayrılık sebebi olarak ilişkilerini yürütmediklerini, sevgiyle evlenip saygı çerçevesi içinde boşandıklarını belirtmişlerdi. Henüz Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı ayrılığı tazeyken sosyal medyaya bir video sızdı. Videoda Şeyma Subaşı bir erkekle mekanda eğleniyordu. Hemen akabinde bu kişinin Dubaili Türk iş adamı Çağatay olduğu iddia edildi ancak Çağatay'ın soyadı bile ortada yoktu. Oyuncu Çağatay Ulusoy'un adı bile geçmişti bu evliliğin sonlanmasında...
ŞEYMA SUBAŞI İLE GUİDO SENİA'NIN ESKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - TIKLA İZLE
Çok zaman geçmeden Şeyma Subaşı kızı Melisa ile önce Miami'ye ardından da Tulum'a gitti. Tulum'da Fransız DJ Guido Senia ile görüntüleri sosyal medyaya sızdı ve takvim.com.tr Guido Senia'nın uzun süredir süpermodel Mariacarla Boscono ile sevgili olduğunu ortaya çıkardı.
ŞEYMA SUBAŞI'NIN ADI GEÇTİĞİ ÇAĞATAY'LA VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI! TIKLA-İZLE