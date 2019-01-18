Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ile görüntüleri ortaya çıktı! Acun Ilıcalı ile boşanmadan önce ...

Şeyma Subaşı ile Guido Senia aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanma sebebi olarak bir çok idda ortaya atılmış, Ilıcalı ve Subaşı çifti ise ayrılık sebebi olarak ilişkilerini yürütmediklerini, sevgiyle evlenip saygı çerçevesi içinde boşandıklarını belirtmişlerdi. Henüz Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı ayrılığı tazeyken sosyal medyaya bir video sızdı. Videoda Şeyma Subaşı bir erkekle mekanda eğleniyordu. Hemen akabinde bu kişinin Dubaili Türk iş adamı Çağatay olduğu iddia edildi ancak Çağatay'ın soyadı bile ortada yoktu. Oyuncu Çağatay Ulusoy'un adı bile geçmişti bu evliliğin sonlanmasında...

ŞEYMA SUBAŞI İLE GUİDO SENİA'NIN ESKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - TIKLA İZLE