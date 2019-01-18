Gökçe Akyıldız'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı
Bir dönem ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kırgın Çiçekler'in genç oyuncuları bu diziyle adeta yıldızlaştı. Onlardan biri de Gökçe Akyıldız. Daha önce pek çok kez kamera karşısına geçen Gökçe Akyıldız, Kırgın Çiçekler ile izleyicinin hafızasına kazındı. Daha sonra evlenip, ekranlardan uzaklaşan Gökçe Akyıldız, şimdilerde anneliğin tadını çıkarıyor. İşte Gökçe Akyıldız ve ünlülerin çocukları...
18 Ocak 2019 Cuma, 16:21:52 Güncelleme: 17:01:31
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