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Gökçe Akyıldız'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

Bir dönem ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kırgın Çiçekler'in genç oyuncuları bu diziyle adeta yıldızlaştı. Onlardan biri de Gökçe Akyıldız. Daha önce pek çok kez kamera karşısına geçen Gökçe Akyıldız, Kırgın Çiçekler ile izleyicinin hafızasına kazındı. Daha sonra evlenip, ekranlardan uzaklaşan Gökçe Akyıldız, şimdilerde anneliğin tadını çıkarıyor. İşte Gökçe Akyıldız ve ünlülerin çocukları...

18 Ocak 2019 Cuma, 16:21:52 Güncelleme: 17:01:31
Gökçe Akyıldız'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

ATV ekranlarında yayınlandığı dönem fırtınalar estiren Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız, dizinin ardından ekranlardan elini eteğini çekmişti.

Gökçe Akyıldız'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlenen Gökçe Akyıldız kısa bir süre sonrada anne olmuştu.

Gökçe Akyıldız'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

Oğlu Ömer'i kucağını alan Gökçe Akyıldız, tüm zamanını şu sıralar minik bebeğine harcıyor.

Gökçe Akyıldız'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

İŞTE GÖKÇE AKYILDIZ'IN OĞLU

Gökçe Akyıldız'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı
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