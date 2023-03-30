Şeyma Subaşı'nın bekarlığa vedasında olay detay! Kazancı ortaya çıkmıştı meğer o gün için de bir planı varmış: "Parayı veren düdüğü çalacak"
Şeyma Subaşı'nın bekarlığa vedasında olay detay! Kazancı ortaya çıkmıştı meğer o gün için de bir planı varmış. Şeyma'nın düğün hamlesini duyan "Parayı veren düdüğü çalacak yani" yorumları yaptı. Mısırlı aşkı meedo ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli aylık 66.99 TL. Bu haber günlerdir magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olarak dikkat çekerken, Subaşı cephesinden flaş bir haber geldi. Yeni aboneler kazanmak isteyen Şeyma Subaşı berkalığa veda partisinin duyurusunu yaptı.
30.03.2023 10:27 - Son Güncelleme: 30.03.2023 10:30
"PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALACAK"
Şeyma Subaşı'nın bekarlığa vedasında olay detay! Kazancı ortaya çıkmıştı meğer o gün için de bir planı varmış...