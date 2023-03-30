RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'ya yapmadığını bırakmamıştı! Survivor yarışmacısını dövdüler komalık ettiler! Tartışma sonrası ağzı yüzü tanınmaz halde

Acun Ilıcalı'ya yapmadığını bırakmamıştı! Survivor yarışmacısını dövdüler komalık ettiler! Tartışma sonrası ağzı yüzü tanınmaz halde

Survivor yarışmasıyla tanınan ve yaptığı ilginç hareket ve konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı'dan gelen haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Survivor sonrası yapımcı Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmayan Taner Tolga Tarlacı'nın cezaevinde bileklerini keserek intihara kalkıştığı iddia edilmişti bir süre önce. Bu kez de diğer mahkumlar tarafından dövüldüğü, komalık olduğu haberi kısa süre sosyal medyada yayıldı. İşte detaylar...

30.03.2023 11:09 - Son Güncelleme: 30.03.2023 11:10
Acun Ilıcalı’ya yapmadığını bırakmamıştı! Survivor yarışmacısını dövdüler komalık ettiler! Tartışma sonrası ağzı yüzü tanınmaz halde

Bir dönem katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran, yarışmadan çıktıktan sonrada Acun Ilıcalı'ya ettiği hakaretlerle kısa bir süre gündemde kalan Taner Tolga Tarlacı hakkında flaş iddia.

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Acun Ilıcalı’ya yapmadığını bırakmamıştı! Survivor yarışmacısını dövdüler komalık ettiler! Tartışma sonrası ağzı yüzü tanınmaz halde

2011 yılında Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren enerjisiyle seyircinin dikkatini çeken Taner Tolga Tarlacı, yaptığı açıklamalar ve tavırlarıyla her koşulda ilgiyi üzerine çeken bir isimdi.

Acun Ilıcalı’ya yapmadığını bırakmamıştı! Survivor yarışmacısını dövdüler komalık ettiler! Tartışma sonrası ağzı yüzü tanınmaz halde

Kısa sürede tüm Türkiye'nin tanıdığı biri haline gelen Tarlacı, yarışmanın ardından anlamsız hareketleriyle gündem olmayı başarmıştı.

Acun Ilıcalı’ya yapmadığını bırakmamıştı! Survivor yarışmacısını dövdüler komalık ettiler! Tartışma sonrası ağzı yüzü tanınmaz halde

Türkiye'de karıştığı suçlar nedeniyle yaşamını Güney Kıbrıs'ta sürdürmeye başlamıştı. Orada yaptığı açıklamalarla da zaman zaman kendini hatırlatıyordu.

Acun Ilıcalı’ya yapmadığını bırakmamıştı! Survivor yarışmacısını dövdüler komalık ettiler! Tartışma sonrası ağzı yüzü tanınmaz halde

Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Güney Kıbrıs'a kaçmak zorunda kalan Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs'ta da rahat durmadı.

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