Survivor Kardelen'i siz bir de Instagram'da görün sevgilisiyle pozları olay ki ne olay! Sakatlık geçiren Kardelen Kalender meğer...
Survivor bu sezon reyting beklentilerinin çok çok altında kalsa da, bir yandan da yayın hayatına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birleşme partisi yapılmış artık takımlar karıştırılarak maceraya yeniden başlanmıştı. Önceki akşam yine bir ödül oyunu oynandı ve olanlar oldu. Survivor'un ünlü yarışmacılarından Kardelen, oyun alanında sakatlandı. Kardelen Kalender'in acı için kıvrandığı o anlar ekranlara yansırken, günün en çok merak edilen isimlerinden biri de Survivor Kardelen.
31.03.2023 10:57 - Son Güncelleme: 31.03.2023 10:58
Survivor'ın önceki gün yayınlanan bölümünde, ödül oyununda mavi takım yarışmacısı Kardelen talihsiz bir kaza geçirdi.
Murat Ceylan, Kardelen'in sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:
Arkadaşlar maalesef üzücü istemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. İstemediğimiz talihsiz bir durum başına geldi Kardelen'in. Tam yarışırken dış kısımda Kardelen'in patellası döndü çıktı. Kendisi bunu yerine taktı çok zor bir şeyi başardı. Ama doktorumuz hemen müdahale etti. Şuan ambulansla hastaneye gitti. Görüntülemeye alınacak Kardelen'in sonucu bizimle paylaşılacak doktorumuz tarafından. Gelecek güzel haberi merak ediyoruz.