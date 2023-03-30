Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, dünyada birçok yıldızın ve influencer'ın "ücretli abonelik" karşılığında Instagram'da özel içerikler paylaşma modasına Türkiye'den ilk katılan isim olmuştu.

Subaşı, aylık 66,99 TL karşılığında kendisine abone olanlar kullanıcılar için özel hayatından canlı videolar yayınlayarak özel fotoğraf ve hikayeler paylaşacak.

Instagram hesabından "Seyahatlerimden ve hayat yolculuklarımdan daha fazlasını görmek için" diyerek takipçilerine aboneliğe çağıran Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin aylık bedeli ise 66.99 TL olarak açıklanmıştı.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un yazısına göre; Şeyma Subaşı Miami'deki bekarlığa veda partisini sadece aboneleriyle paylaşacak.

Şeyma Subaşı, sayfasından duyuru yapıp 'Bekarlığa veda partimi sadece abonelerime göstereceğim' dedi.