Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı itirafı olay oldu! Nafaka çarpı 3 olacaktı

"ACUNLA BİRBİRİMİZE TOLERANSIMIZ KALMADI"

Programda Acun Ilıcalı ile olan evliliğinden bahseden Şeyma Subaşı, "Çok yorulmuştuk, 18 yaşımdan beri yaşadığımız olaylardan. Metres etiketine alışmış oldum. Acun'la birbirimize karşı toleransımız kalmadı. Ben para için devam edecek bir karakterde değilim. O da beni istemedi ben de onu istemedim. İkimizde birbirimize gelmeye çalıştık ama olmadı. Ben çok aşıktım ölüyordum onun için" demişti.