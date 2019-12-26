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Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı itirafı olay oldu! Nafaka çarpı 3 olacaktı

Şeyma Subaşı, katıldığı bir magazin programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Acun Ilıcalı ile evlenen ve 1 yıl sonra boşanan Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Evliliği hakkında Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'a büyü yaptırdığı iddiasıyla çok konuşulan 29 yaşındaki Şeyma Subaşı, "Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım" sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. İşte Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı açıklaması...

26.12.2019 12:36 - Son Güncelleme: 26.12.2019 13:02
Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı itirafı olay oldu! Nafaka çarpı 3 olacaktı

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı itirafı olay oldu. Acun Ilıcalı'dan Melisa adında 5 yaşında bir kızı olan Şeyma Subaşı, katıldığı bir magazin programında yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Şeyma Subaşı'nın şoke eden Acun Ilıcalı itirafı!

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı itirafı olay oldu! Nafaka çarpı 3 olacaktı

Yaptığı her paylaşım ve açıklamasıyla gündem olmaya devam eden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Magazin Noteri isimli programda yaptığı çarpıcı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'dan daha fazla çocuk yapmadığı için pişman olduğunu belirten Subaşı'nın sözleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

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Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı itirafı olay oldu! Nafaka çarpı 3 olacaktı

ÇOCUK İTİRAFIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Şeyma Subaşı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile uzun yıllar aşk yaşadıktan sonra evlenmiş ve 15 ay sonra tek celsede boşanmışlardı. Ilıcalı'dan Melisa adını verdiği bir kız çocuğu olan Şeyma Subaşı, çocukları çok sevdiğini hatta çevresindekiler ona bir anaokulu aç dediğini anlattı.

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı itirafı olay oldu! Nafaka çarpı 3 olacaktı

Bir de çocuk itirafında bulunan Subaşı, "Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım" dedi.

ŞEYMA SUBAŞI ACUN ILICALI'DAN ALDIĞI NAFAKA MİKTARINI AÇIKLAYIP ÇARPICI AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

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Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı itirafı olay oldu! Nafaka çarpı 3 olacaktı

"ACUNLA BİRBİRİMİZE TOLERANSIMIZ KALMADI"

Programda Acun Ilıcalı ile olan evliliğinden bahseden Şeyma Subaşı, "Çok yorulmuştuk, 18 yaşımdan beri yaşadığımız olaylardan. Metres etiketine alışmış oldum. Acun'la birbirimize karşı toleransımız kalmadı. Ben para için devam edecek bir karakterde değilim. O da beni istemedi ben de onu istemedim. İkimizde birbirimize gelmeye çalıştık ama olmadı. Ben çok aşıktım ölüyordum onun için" demişti.

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