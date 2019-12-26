Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in eski sevgilisi hayranlarını şoke etti! Avlu dizisinde..

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam Atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine aşık olan Yılmaz'ın başına gelenler izleyenleri duygulandırmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın konusu ise; 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir. Sevdiği ile bir türlü kavuşamayan Uğur Güneş'in gerçek hayattaki sevgilisi ise oldukça merak ediliyor. İşte Uğur Güneş'in öğrenince şok olacağınız eski sevgilisi...

26.12.2019 12:52 - Son Güncelleme: 26.12.2019 12:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





