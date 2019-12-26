Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in eski sevgilisi hayranlarını şoke etti! Avlu dizisinde..
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam Atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine aşık olan Yılmaz'ın başına gelenler izleyenleri duygulandırmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın konusu ise; 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir. Sevdiği ile bir türlü kavuşamayan Uğur Güneş'in gerçek hayattaki sevgilisi ise oldukça merak ediliyor. İşte Uğur Güneş'in öğrenince şok olacağınız eski sevgilisi...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş, eskiden Avlu dizisinin güzel oyuncusu ile birlikteymiş. İşte öğrenince şaşıracağınız birliktelik... Kısa sürede kadınların en çok beğendiği isimlerden biri haline gelen Uğur Güneş'in gerçek hayattaki sevgilisi merak edilirken ortaya eski sevgilisi çıktı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş ile Demir'inin eski aşklarını öğrenince çok şaşıracaksınız. Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş'in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu Ankara'da geçen yakışıklı oyuncu lise yıllarında bir arkadaşının sayesinde Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanıştı ve oyunculuk dünyasına adım attı.