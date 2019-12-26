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Mini elbisesiyle olay yarattı! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in pozları adeta dudak uçuklattı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil verdiği pozlar ile sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Mehmet Ali Erbil'in 23 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı mini elbiseli fotoğrafıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Fotoğrafa ilk yorum yapanlardan biri olan anne Nergis Kumbasar, ateş ve kalp emojileri koydu. Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen küçük kızıdır.

26.12.2019 12:27 - Son Güncelleme: 26.12.2019 12:27
Mini elbisesiyle olay yarattı! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'evde tek başına' pozları şoke etti

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Kariyerine magazin programı sunuculuğu yaparak başlayan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim. Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen küçük kızıdır. 1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.

Mini elbisesiyle olay yarattı! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'evde tek başına' pozları şoke etti

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Kariyerine magazin programı sunuculuğu yaparak başlayan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim.

Mini elbisesiyle olay yarattı! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'evde tek başına' pozları şoke etti

Takipçileriyle özel hayatına dair çok sayıda keyifli fotoğraf paylaşan Yasmin Erbil, bu defa evde yalnız kaldığında yaptığı özçekimleri paylaştı.

Mini elbisesiyle olay yarattı! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'evde tek başına' pozları şoke etti

200 bine yakın takipçisi olan Erbil, evinde çektiği fotoğrafları bir dönemin ünlü filmi 'Evde Tek Başına' ya göndermede bulunarak, "Home aloneculuk" notuyla paylaştı.

Mini elbisesiyle olay yarattı! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'evde tek başına' pozları şoke etti

Bazı takipçileri bu pozları çok beğenirken bazı takipçileri ise Erbil'in babasının hastalığı sürecindeki umursamaz paylaşımlarını eleştiride bulundu.

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