Mini elbisesiyle olay yarattı! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in pozları adeta dudak uçuklattı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil verdiği pozlar ile sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Mehmet Ali Erbil'in 23 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı mini elbiseli fotoğrafıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Fotoğrafa ilk yorum yapanlardan biri olan anne Nergis Kumbasar, ateş ve kalp emojileri koydu. Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen küçük kızıdır.
Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Kariyerine magazin programı sunuculuğu yaparak başlayan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim. Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen küçük kızıdır. 1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.