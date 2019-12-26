Mini elbisesiyle olay yarattı! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in pozları adeta dudak uçuklattı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil verdiği pozlar ile sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Mehmet Ali Erbil'in 23 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı mini elbiseli fotoğrafıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Fotoğrafa ilk yorum yapanlardan biri olan anne Nergis Kumbasar, ateş ve kalp emojileri koydu. Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen küçük kızıdır.

26.12.2019 12:27 - Son Güncelleme: 26.12.2019 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





