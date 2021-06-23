Şeyma Subaşı’ndan kötü haber! Bebeğini kaybettiğini açıkladı acısını sosyal medyada böyle paylaştı…

Şeyma Subaşı'ndan kötü haber! Bebeğini kaybettiğini açıkladı… Bebek beklediği yönündeki haberleri yalanlayan Şeyma Subaşı, dün yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıklamıştı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, bugün ise yeni bir paylaşım yaparak kötü haberi duyurdu. Yaşadığı stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıklayan Subaşı, "Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı. İşte Şeyma Subaşı'nın o açıklaması…

23.06.2021 23:51 - Son Güncelleme: 24.06.2021 00:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





