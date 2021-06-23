Ada Masalı'nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan kırmızılar içinde paylaştı! İddialı elbisesiyle kumsalda boy gösterdi dekoltesi olay oldu

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kırmızılar içinde paylaştı! İddialı elbisesiyle kumsalda boy gösterdi… Ada Masalı dizisinde Haziran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Havalı paylaşımlarıyla Instagram'ı sallamaya devam eden Turan, derin dekolteli kırmızı elbisesiyle kumsalda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Turan için "Sana kırmızı yok yakışıyor", "Yandı buralar" yorumları yapıldı. İşte Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medyayı sallayan o pozu…

23.06.2021 22:12 - Son Güncelleme: 23.06.2021 22:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





