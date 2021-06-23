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Ada Masalı'nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan kırmızılar içinde paylaştı! İddialı elbisesiyle kumsalda boy gösterdi dekoltesi olay oldu

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kırmızılar içinde paylaştı! İddialı elbisesiyle kumsalda boy gösterdi… Ada Masalı dizisinde Haziran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Havalı paylaşımlarıyla Instagram'ı sallamaya devam eden Turan, derin dekolteli kırmızı elbisesiyle kumsalda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Turan için "Sana kırmızı yok yakışıyor", "Yandı buralar" yorumları yapıldı. İşte Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medyayı sallayan o pozu…

23.06.2021 22:12 - Son Güncelleme: 23.06.2021 22:12
Ada Masalı'nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan kırmızılar içinde paylaştı! İddialı elbisesiyle kumsalda boy gösterdi dekoltesi olay oldu

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımla gündeme geldi.

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Ada Masalı'nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan kırmızılar içinde paylaştı! İddialı elbisesiyle kumsalda boy gösterdi dekoltesi olay oldu

Ayça Ayşin Turan, derin dekolteli kırmızı elbisesiyle kumsalda verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ada Masalı'nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan kırmızılar içinde paylaştı! İddialı elbisesiyle kumsalda boy gösterdi dekoltesi olay oldu

Ünlü oyuncunun iddialı pozu, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Ada Masalı'nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan kırmızılar içinde paylaştı! İddialı elbisesiyle kumsalda boy gösterdi dekoltesi olay oldu

Fotoğraf kısa sürede 300 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum alarak sosyal medyaya damga vurdu.

Ada Masalı'nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan kırmızılar içinde paylaştı! İddialı elbisesiyle kumsalda boy gösterdi dekoltesi olay oldu

Turan hayranları, ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. Ayça Ayşin Turan için Sana kırmızı yok yakışıyor", "Yandı buralar" yorumları yapıldı.