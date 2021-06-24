Survivor Yiğit bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte MasterChef gerçeğiyle şaşırtan Yiğit Poyraz’ın memleketi…
Survivor Yiğit bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı… Finale doğru mavi takımda mücadelesini sürdüren Yiğit Poyraz'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Üniversitedeyken MasterChef'in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranında çalışan Poyraz'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları "Yiğit Poyraz nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Fenomen yarışmacının memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Yiğit Poyraz'ın memleketi…
24.06.2021 00:35
- Son Güncelleme: 24.06.2021 00:35