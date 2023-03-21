Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’tan karşılıklı hamleler! Evi terk etti ve evli kadın oyuncu evli yönetmen yasak aşkı iddiası sonrası...

Magazin gündemi iki gündür isim verilmeden ortaya atılan bir dediikodu ile çalkalanıyor. Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu.