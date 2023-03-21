Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan karşılıklı hamleler! Evi terk etti ve evli kadın oyuncu evli yönetmen yasak aşkı iddiası sonrası...
Demet Özdemir, geçen ağustos ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Evlendikleri günden bu yana sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü çiftin evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un kavga ettiği, Özdemir'in evi terk ettiği iddiaları çok konuşulurken bir yandan da gündemi sallayan 'evli yönetmen ile evli kadın oyuncunun yasak aşkı' başlıklı haber her şeye tuz biber olmuştu. Önceki gün Demet Özdemir konu hakkında açıklama yapmıştı. Konu hala çok konuşulanlar arasında yerini korurken çiftten hamleler gecikmedi.
21.03.2023 10:09 - Son Güncelleme: 21.03.2023 10:09
Magazin gündemi iki gündür isim verilmeden ortaya atılan bir dediikodu ile çalkalanıyor. Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu.
KRİZ ÇIKTI
Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu.