Şeyma Subaşı’nın yeni işine tepki yağdı!

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken Şeyma Subaşı'nın tatil paylaşımlarına tepki yağmıştı. Bu paylaşımları sonrası 'Herkesin acıyla başa çıkma yöntemi farklıdır' açıklaması yapan sonrasında 400 bine yakın takipçi kaybeden Şeyma Subaşı özel hayatını sosyal medyada para karşılığında gösterecek. Mısırlı aşkı meedo ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli aylık 66.99 TL.Bu haberi gören sosyal medya kullanıcılarından, "Satılık özel hayat mı olur, iyice şaşırdı" , "Rezilliğe bir de para mı verecekler" , "Sansürsüz partiler mi yayınlanacak" gibi yorumlar yapıldı.