Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den skandal görüntüler! Uyuşturucu kullanırken yakalandılar! Sosyal medya sallandı! "Bu ne rezalet..."

UYUŞTURUCUYU MEEDO VERDİ

Uyuşturucu kullandığını her defasında inkar eden Subaşı bu sefer fena yakalandı. Geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa'nın içinde uyuşturucu bulunan bir kola içtiği ve hastanelik olduğu gündeme gelmişti.