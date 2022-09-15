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Haberler Magazin Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den skandal görüntüler! Uyuşturucu kullanırken yakalandılar! Sosyal medya sallandı! "Bu ne rezalet..."

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den skandal görüntüler! Uyuşturucu kullanırken yakalandılar! Sosyal medya sallandı! "Bu ne rezalet..."

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı yaptıklarıyla sık sık gündeme geliyor. Subaşı son olarak uyuşturucu rezaletiyle ortaya çıktı. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uyuşturucu kullanırken ortaya çıkan görüntüler büyük olay yarttı. Sosyal medyada bomba etkisi yaratan videonun ardından Subaşı eleştiri yağmuru tutuldu. İşte o skandal görüntüler...

takvim.com.tr
15.09.2022 20:44 - Son Güncelleme: 15.09.2022 20:57
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den skandal görüntüler! Uyuşturucu kullanırken yakalandılar! Sosyal medya sallandı! Bu ne rezalet...

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu kullanırken çekilen videosu sosyal medyada bomba etkisi yarattı! İşte o görüntüler...

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den skandal görüntüler | VİDEO

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Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den skandal görüntüler! Uyuşturucu kullanırken yakalandılar! Sosyal medya sallandı! Bu ne rezalet...

Sık sık uyuşturucu madde kullandığı iddialarıyla gündeme gelen ve her defasında inkar eden Şeyma Subaşı, bu kez yakayı ele verdi.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den skandal görüntüler! Uyuşturucu kullanırken yakalandılar! Sosyal medya sallandı! Bu ne rezalet...

UYUŞTURUCUYU MEEDO VERDİ

Uyuşturucu kullandığını her defasında inkar eden Subaşı bu sefer fena yakalandı. Geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa'nın içinde uyuşturucu bulunan bir kola içtiği ve hastanelik olduğu gündeme gelmişti.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den skandal görüntüler! Uyuşturucu kullanırken yakalandılar! Sosyal medya sallandı! Bu ne rezalet...

Videonun tepki toplamasının ardından birçok kişi Subaşı hakkında eleştiri yağmuruna başladı.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den skandal görüntüler! Uyuşturucu kullanırken yakalandılar! Sosyal medya sallandı! Bu ne rezalet...

İşte Şeyma Subaşı'na gelen yorumlar...

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